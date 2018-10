EL HERALDO (Tungurahua) Feria de Finados: Comerciantes se quejan por desorganización

Cuestionaron entrega de puestos en la explanada de Shuyurco

Ángel Quezada es lojano y prepara alimentos. Desde el domingo 21 de octubre llegó a Ambato para participar en la Feria de Finados. Se postuló a través de la Internet para que le adjudiquen un puesto, pero hasta ayer a las 10:30 horas no tenía ninguna respuesta por parte del Municipio.

“Cumplí todo el proceso, pero nadie nos dice nada. He estado hasta rogando para que me ayuden, porque venir de tan lejos y no lograr un puesto sería inconcebible”, recalcó.

En este mismo problema estuvo Miriam Chicaiza. Expende comida rápida. Le informaron que este viernes iban a distribuir los espacios, pero no sucedió, ya que entregaron el jueves 25 de octubre, agregó.

“A más de la desorganización están cobrando mucho. 80 dólares nos dicen para alimentos y sobre eso nos dicen que ya no hay puestos”, indicó Miriam Chicaiza. (I)