Rafael Correa: "Mi teoría: Diana Falcón es inocente y la tienen como rehén para que Raúl Chicaiza diga lo que tenga que decir"

Expresidente de Ecuador mostró audios de audiencia ante jueza Daniella Camacho, en donde acusada se declara culpable, y de comparecencia ante Asamblea, en donde se califica de inocente El expresidente de la República, Rafael Correa, presentó extractos de los testimonios que rindió la exagente de Inteligencia, Diana Falcón, en la audiencia en la cual se declaró culpable para acogerse al proceso abreviado, en el caso Balda; y en su comparecencia ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que observó la conducta de la legisladora Sofía Espín, en donde se declaró inocente. "Falcón es inocente y la tienen como rehén para que (Raúl) Chicaiza diga lo que tenga que decir", expuso el exmandatario como su teoría.

“Ambos se declaran culpables para acogerse a la cooperación eficaz. Falcón es inocente, pero la tienen como rehén para que Chicaiza diga lo que tenga que decir. Esa es mi teoría”, recalcó el Exjefe de Estado, durante su sexto enlace digital, desde Bélgica.

Correa enfatizó que la exagente de inteligencia se declaró culpable en la audiencia para poder acusarlo del supuesto secuestro de Fernando Balda, pero luego se calificó como inocente en la Asamblea para poder señalar a Sofía Espín, tras haberla visitado en la cárcel de mujeres de Chillogallo.

En este sentido, criticó al abogado de los dos involucrados, asegurando que Diego Chimbo no es su defensor, sino otro acusador, junto con Balda. “Es un abogado de terrible ética, acusó a sus propios defendidos”, reclamó.

El Expresidente recogió algunas de las declaraciones de Falcón en la Comisión Multipartidista, en donde asegura que el culpable de que ella esté presa es él. “Yo llevo más de 1 año fuera del país. Pero ella no niega que la están obligando a acusarme, sino que no le importa porque yo no la he ayudado a su familia”, aseveró.

(JPM)