Rafael Correa: "Corrupción es tener a funcionarios de Gobierno con empresas offshore como Eduardo Jurado y Marcelo Merlo"

Además, criticó que el Presidente Moreno perciba doble remuneración:"Eso no solo es corrupción, sino inmoralidad" El Expresidente de la República, Rafael Correa, realizó su enlace digital No. 6 desde Bélgica para hablar sobre el presunto secuestro al activista Fernando Balda, pero también se refirió a varias irregularidades que se desarrollan en el actual Gobierno como: "la doble remuneración del Primer Mandatario, Lenín Moreno, el tener a dos altos funcionarios con cuentas en paraísos fiscales, después de que se prohibió en la Consulta Popular 2017 y los actos de brutalidad policial en Posorja".

Correa enfatizó que en el año y medio que lleva el Presidente Moreno al frente del país se han desatado varios actos de corrupción y muchos no son juzgados por tener ‘complicidad’ con los medios de comunicación.

Entre los que nombró sobresale la doble remuneración que percibe el Primer Mandatario, un sueldo vitalicio como Vicepresidente y un sueldo como Presidente: “Quieren hablar de peculado, un Presidente que gane doble sueldo es peculado, eso es corrupción y no solo corrupción sino también inmoral. Además, primero cobra él y tiene retrasados los sueldos de los trabajadores de los medios públicos”.

De la misma manera, denunció que dos altos funcionarios del actual régimen tienen cuentas en paraísos fiscales y empresas offshore, algo que fue prohibido por la Consulta Popular que se realizó en el 2017: “Tener a Eduardo Jurado, como secretario de la Presidencia y a Marcelo Merlo como Presidente de la Judicatura, ambos con empresas offshore, eso es corrupción, pero la prensa no investiga esos casos, ni hace eco de las denuncias que se presentan”.

En este mismo contexto, afirmó que la denuncia realizada por el periodista Mauricio Ayora, ‘Caterva’, en contra de la aseguradora GEA por cobros indebidos, de la cual es accionista Eduardo Jurado, no fue gestionada por él; ya que, tampoco lo conoce, pero cuestionó que con tal acusación no haya repercutido en la separación de Jurado: “Me dicen que yo conocía al periodista, pero nunca lo conocí ni vi su programa. Su denuncia es gravísima porque me han informado que incluso los bancos reciben una comisión de hasta el 40%, además, ellos osn los que comparten esa información”.

Por otra parte, también lamentó lo ocurrido en Posorja y en Mascarrilla; ya que, la ineficiencia policial ha sido el detonante principal en estos casos: “Ecuador está pasando un papelón impresionante a nivel mundial, lo de Posorja no puede darse en un país civilizado, así sean delincuentes tienen derechos, no se puede tomar la justicia por mano propia. Pero eso no es casualidad, es la policía socialcristiana que volvió a tomarse el país”.

(PF)

Fuente: Enlace Digital 6