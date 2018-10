Revolución Ciudadana participará con número y casilla en elecciones de 2019, ratifica Rafael Correa

"Sería una locura no participar", enfatizó Desde Bélgica, el expresidente de la República, Rafael Correa, emitió el sexto enlace digital. En sus primeras declaraciones, llamó a la ciudadanía a "despertar y reaccionar" frente a una "dictadura" en Ecuador. Se refirió además, a tres de los varios procesos judiciales en contra de algunos líderes de la Revolución Ciudadana. Recordó, por ejemplo, que él tiene 13 procesos en su contra, pero además, cuestionó los del exvicepresidente Jorge Glas y del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. "Esto no es justicia, es hambre de venganza", reclamó. Ratificó también que su organización política participará con un número y una casilla en las elecciones de 2019.

“Claro que es gente mala, pero el pueblo ecuatoriano no reacciona. Cuánta energía gastamos en evitar que no nos destruyan, que no nos hagan daño, en lugar de enfocarla en desarrollar a la patria. Hay una persecución por medio de la justicia a la política, judicialización de la política sin precedentes”, cuestionó.

Cuestionó la “indiferencia de los buenos” ante la situación actual del país. “Tenemos que reaccionar, esto no se hace, esto no se trata de ser o no ser correísta, esto es hambre de justicia, gánennos en las urnas, pero lo judicialicen la política. Si estaban en desacuerdo con las políticas de mi gobierno, tienen que expresarlo en el nivel político, gánennos en las urnas. Yo tengo 13 procesos penales. Ya basta, esto es una locura, con eso destruyen al país. A nivel internacional nadie les hace caso porque esto es una burda persecución política”.

En cuanto a las próximas elecciones, Correa ratificó que la Revolución Ciudadana participará con un número en las próximas elecciones. “Vamos a ir con una casilla y un número. A que no se disperse ni se desespere la gente. Hay que ir a una Asamblea Constituyente. Este será el número de nuestros migrantes, del movimiento de nuestra Revolución Ciudadana, que devolvió a la Patria de las cenizas”.

A propósito de este tema, saludó la Cuarta Convención Nacional de la organización política, evento que iba a realizarse en Manabí, pero cambió de lugar a Latacunga ya que, en horas de la noche, se realizará una vigilia en respaldo y solidaridad con el exvicepresidente Jorge Glas. “A organizarnos, a seguir luchando. Así pasan las tragedias, nos traicionaron, devolvieron la patria a la derecha. Habrá que luchar resistir y vencer”.

Lamentó, en este sentido, el traslado de Glas a la cárcel de Latacunga luego de que Alvarado huyera del país. “Está en huelga, ¡qué nos pasa Ecuador, hemos perdido la humanidad! Esto es como en los campos de concentración nazi, todo se hace por venganza. Es descarado, Fernando Alvarado busca asilo por no tener posibilidad de juicio justo”.

“Están diciendo que Fernando Alvarado huyó por millones de dólares de los que se le acusa, pero es por USD$12 mil dólares por un contrato que él ni siquiera hizo. Ahora, según se escuchó alguna vez en una entrevista, se pueden ir presos por la fuerza de las circunstancias. Estamos en una dictadura con la complicidad de la prensa. Hay gente a la que le están destruyendo la vida. A reaccionar, pero pongámonos de acuerdo como país”, cuestionó.

Recordó que antes de empezar su gobierno, e informes de transparencia en donde se evidenciaba que el Ecuador estaba entre los 3 primeros lugares en corrupción, luego de lo cual aseveró que todo, en el país, no fue solucionado, pero sí mucho. “Esto no es justicia, es venganza. Es una farsa la lucha contra la corrupción. Andrés Michelena dice que se va a prohibir la salida del país de funcionarios, ¿desde cuándo puede él decir eso? Luego sale el Fiscal con un comunicado anunciando investigaciones”, reprochó.

(JPM)