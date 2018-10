"Prófugo (Fernando) Alvarado, en su clandestinidad, sufre delirios", responde Andrés Michelena

"Alteración mental, provocada por una enfermedad o trastorno, que produce desorden de ideas y alucinaciones", añadió como explicación Luego del tercer video que publicó el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, desde la clandestinidad, y en el que habla sobre la campaña electoral, el caso "Caterva", su visita a TC Televisión, una reunión con el consejero presidencial, Santiago Cuesta; otra con el Presidente Lenín Moreno y una estrategia para ganar seguidores en redes sociales; y la ayuda que habría recibido para poder librarse del grillete electrónico y salir del país; quien le sucedió en el cargo, Andrés Michelena, respondió y lo acusó de "sufrir delirios".

Sin mayores comentarios, Michelena publicó un breve mensaje en su cuenta en Twitter: “Prófugo Alvarado en su clandestinidad sufre delirios [alteración mental, provocada por una enfermedad o trastorno, que produce desorden de ideas y alucinaciones]”.

Prófugo Alvarado en su clandestinidad sufre delirios [alteración mental, provocada por una enfermedad o trastorno, que produce desorden de ideas y alucionaciones]. — Andrés Michelena (@caanmichelena) 27 de octubre de 2018

Y es que Fernando Alvarado, entre otras cosas, negó ser el cabecilla de un supuesto ejército de trolls que hablan en contra del Gobierno de Lenín Moreno. Para el funcionario, poner en práctica estas actividades significa "botar la basura". Dijo asimismo, que es una "historia montada" el supuesto arreglo entre el correísmo y el periodista Mauricio Ayora, conocido como "Caterva".

“Lamentablemente, me llamaron en la segunda vuelta, hubiera preferido que no me llamen nunca, puse corazón, ganas", sostuvo también el Exsecretario de Comunicación quien revela pormenores de la campaña para la segunda vuelta electoral.

"Cada vez que usted podía me decía: Fernando, tenemos que ganar esta batalla porque Rafael tiene que volver a gobernar este país, yo le creí. Me invitó varias veces a que trabaje con usted, le dije que no porque yo ya no quería ser funcionario público (...) Andrés Michelena trabajó con nosotros, yo lo invité a trabajar”, añadió.

También hizo referencia a su salida del país. “Si conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete no lo creería, está tan cerca suyo, tan cerca, que, conociendo todo lo que me estaban haciendo, hizo un acto de justicia".

