Indicio de posible existencia de "guerra jurídica" en casos Glas Espinel y Correa Delgado, alerta Instituto de Lawfare (DOCUMENTO)

Según informe, ambos "requieren ser observados simultánea y permanentemente a través de figura de observadores externos" El Instituto de Lawfare remitió sus observaciones acerca de la ocurrencia de lawfare en Ecuador tomando en consideración los casos del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y del exjefe de Estado, Rafael Correa. Como contexto, analizan las elecciones en 2017, los primeros días de gestión del gobierno del mandatario Lenín Moreno y las rupturas en el oficialismo. Asimismo, la situación y posterior destitución de Glas, y la convocatoria a consulta popular. También lo sucedido con Correa tras el referéndum. Entre las conclusiones que se emiten, alerta sobre un indicio de posible lawfare en el Ecuador, por lo que estos casos "requieren ser observados simultánea y permanentemente a través de figura de observadores externos".

“El caso Glas se inscribe dentro del contexto que hemos descripto, siendo llamativo tanto la manera y causal para proceder a removerlo de su cargo como la condena impuesta a partir de una interpretación equivocada que soslaya el principio de ley penal más benigna con protección específica nacional y trasnacional en diversos tratados y decisiones jurisprudenciales”, detalla.

Mientras que, en el caso Correa, señala: “el enjuiciamiento del ex presidente del Ecuador no puede ni debe ser descontextualizado del creciente proceso de criminalización de las políticas públicas que caracterizaron a un determinado período político-histórico de Latinoamérica”.

Por lo que las conclusiones y sugerencias indican:

1. Es indicio de la posible existencia de un caso típico de lawfare la manera en que ha sido destituido el por entonces Vicepresidente JORGE GLAS ESPINEL y, especialmente, la errada interpretación que se ha efectuado del principio de ley penal más benigna.

2. Estos indicios adquieren mayor entidad aún en un contexto latinoamericano caracterizado : a) por el grave antecedente sucedido en el Brasil con la destitución ilegítima de la ex presidenta DILMA ROUSSEFF, b) el ilegítimo encarcelamiento de LULA DA SILVA en clara violación de las garantías procesales, constitucionales y convencionales agravada por la no adecuación en su orden interno de la obligación internacional de asegurarle sus derechos electorales tal como ha sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y c) determinados procesos judiciales iniciados contra la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

3. Las actuaciones judiciales en proceso contra GLAS ESPINEL y CORREA DELGADO, a nuestro criterio, requieren ser observados de manera simultánea y permanente a través de la figura de observadores externos.

4. La observación simultánea externa con acceso directo a las actuaciones judiciales permitirá en un informe posterior detectar concretamente la existencia de piezas judiciales que pudieran o no tipificarse - junto a otros elementos ya indicados - de la existencia de un típico supuesto de lawfare.

(JPM)

Fuente: Institute Lawfare (Revise el informe completo en la pestaña DOCUMENTOS)

Ecuadorinmediato.com