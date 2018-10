Juan Jácome: "CFN ha entregado USD$ 645 millones en colocaciones, aportamos al desarrollo del país" (AUDIO)

Audio Octubre 26 - Juan Carlos Jácome



Entidad financiera aumento su abanico de créditos a la que pueden acceder los ciudadanos Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), se refirió a la nueva cartera de préstamos que ofrece esta entidad financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). "Las colocaciones, en este año, llegan a los USD$ 645 millones de dólares. Hay un incremento del 199% en colocaciones a PYMES".

Recordó que esta entidad ha incluido a pequeñas y medianas empresas. “CFN ha trabajado en este espacio y de hecho la estructura crediticia está divida en el 50% para el ámbito empresarial y cerca del 50% está colocado en PYMES”. Comentó que en lo que va del año comparado con el mismo período de tiempo del 2017 hay un incremento del 199% en colocaciones a este segmento.

“Esto refleja que hay una demanda real por parte al segmento PYMES y que estos están en las capacidades de acceder a las condiciones y requisitos que CFN tiene”. Afirmó que esta entidad sí esta cerca de este sector.

“Hemos ampliado los servicios que antes eran mayoritariamente para manufactura, agricultura, construcción, ahora también incluimos actividades de servicio, que son más cercanas a la fibra ciudadana”. Uno de los ejemplos que entregó Jácome es que si alguien desea ampliar su negocio “hoy CFN es una alternativa”.

Asimismo aseveró que estos servicios están concentrados en el segmento PYMES. Explicó que esta entidad financia los activos fijos en un negocio, por ejemplo, una estructura, equipos, vehículos, entre otras. “También financiamos capital de trabajo”. Mencionó que para activos fijos entregan plazo de hasta 15 años, “sin importar segmento, sin importar la actividad”.

“Damos cuatro años de gracia parcial en esos financiamientos y dos en capital de trabajo. Esto significa que por ese tiempo solo se pagarán los intereses”. Jácome afirmó que estas líneas son atractivas para ampliar los negocios.

“La CFN pide una garantía real para hacer los créditos del 125%, es decir, si a alguien le prestan USD$ 100 mil dólares requiere de USD$ 125 mil dólares en activos. Esto muchas veces es visto como un impedimento pero ahora la entidad tiene un fondo nacional de garantías y opera con la banca privada”.

Jácome comentó que gracias a esto se bajó la barrera de acceso al crédito. “Si usted quiere acceder al crédito y no tiene garantía, resulta que el banco tiene un convenio con nuestra entidad. CFN asume el 80% de la garantía y el cliente solo tiene que buscar el 20%”.

“En el banco del Pacífico pasa lo mismo, pero esta entidad asume el 20%. Es decir, si un cliente pasa el proceso este no tiene que poner nada de garantía real. CFN directamente apoya a PYMES e indirectamente también”. Jácome comentó que estos productos son eficientes, fortalecidos y donde las PYMES que no tengan garantías puede acceder a este tipo de créditos.

“Existe una visión clara de que este sector requiere apoyo. Hay un 200% casi en aumento de colocaciones para las PYMES y han crecido los montos colocados en cerca de un 100%. Estamos metiendo harto combustible para que el sector económico se mueva”. Confirmó que también esta entidad aporta a otros sectores económicos.

Sobre las tasas de interés en CFN, si es PYME es de 9,8% en promedio, en segmento empresarial 8% y corporativo 7,5%. “Hemos hablado con clientes y sabemos que nuestras tasas son buenas y bajas en comparación con el mercado privado”. Comentó que en términos corporativos el mercado privado está dando mejores tasas pero afirmó que esto ayuda a complementar la economía.

“Hoy el mercado financiero actúa de una forma muy eficiente tanto en el público y en lo privado”. Jácome se refirió a la economía del Ecuador y mencionó que por ser dolarizada es fácil de comprender. “La economía crece en la media en que más recursos ingresan al país en términos netos porque la oferta monetaria aumenta y también aporta la velocidad con que este dinero es multiplicado”

“Nosotros mientras más crezcamos en colocaciones tanto más nuestra contribución al crecimiento de la economía del país”. Explicó que de enero a septiembre del 2018 el aumento en colocaciones versus el anterior año es del 89%.

“Ahí está el compromiso con el crecimiento económico del país”. Jácome aseguró que existe un mejor ambiente empresarial y una mayor agilidad en dar los créditos por parte de la entidad.

Recordó que las colocaciones, en este año, llegan a los USD$ 685 millones de dólares. “Esta fue la meta fijada al cierre de diciembre del año pasado. Este ha sido un año muy intenso de trabajo”. Recordó que CFN financia créditos que van desde USD$50 mil dólares hasta los USD$ 25 mil dólares por sujeto de crédito y por grupo económico hasta USD$ 50 millones de dólares.

Los proyectos de servicios alimenticios son financiables por CFN. “Si mañana usted tiene un negocio agrícola este también es finánciale. Hay pocas las actividades no financiables, por ejemplo, en términos de escuelas o hospitales”. Comentó que ya se está trabajando para generar soluciones en este sector.

“En actividades de comercio se financiamos el activo fijo para saber que estamos creando infraestructura. Hay una gama inmensa que, sin duda alguna, estamos en capacidad de entregar fondos como industria, manufactura, construcción, entre otras”. Jácome comento que la CFN ha ido creando productos que permiten apoyar a financiar a las personas.

Recalcó que se está priorizando la exportación de productos agrícolas no convencionales, “damos recurso con gracia total mientras la planta no dé frutos. Por ejemplo, mango, piña, pitajaya, granadilla entre otras. Esos productos si quiere producirlos, usted no me empieza a pagar sino hasta que la planta le de frutos. Eso lo hace una banca de desarrollo que busca propender ampliar la oferta exportable del país”.

“Esto es para mañana, mientras más se exporta ya no me concentro en un número contado de productos sino seguiremos creciendo como exportadores”. Jácome recordó que para acceder a un préstamo se puede atender a las oficinas de la entidad o buscar información en la página web de la CFN donde se puede ver los formularios, requisitos y condiciones para poder aplicar al crédito. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato