Ricardo Rivas: "¿Dónde están las Fiscalías para validar información de investigación?, ¿o tienen miedo de destapar cosas?"

Según reportaje de BBC Mundo, sí hubo operativo de rescate para equipo periodístico ecuatoriano; Ecuador preparó avión para trasladarlos "Frontera Cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados", se titula la investigación realizada por BBC Mundo, en donde revela, entre otros detalles, que los gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, de diario El Comercio. Además, que se confirmó que sí hubo un operativo de rescate de los ecuatorianos y que, incluso, se habría dado las coordenadas de su liberación, pero nunca llegaron. Ricardo Rivas y José María León, integrante del colectivo Periodistas Sin Cadenas, lamentaron que varios de estos detalles no se hayan conocido oficialmente. El hermano de Paúl Rivas se preguntó: "¿Dónde están las Fiscalías para validar información de investigación?, ¿o tienen miedo de destapar cosas?".

“Desde el principio fueron evidentes las inconsistencias que tuvieron los dos gobiernos. Mientras los unos afirmaban una circunstancia, el otro decía que no estaban en Colombia. Existen contradicciones con respecto a la supuesta liberación, que nos llama mucho la atención en esa arista de la investigación”, relató Rivas.

También recordó inconsistencias en cuanto al manejo de la información y cómo se trató a las familias durante la crisis que, a su criterio, era una situación fundamental porque no eran solo los familiares que estaban preocupados, sino toda la ciudadanía. Desde su punto de vista, aún se oculta información sobre el tema.

Ricardo Rivas recordó que se enteraron de la falsa liberación de los trabajadores, a través de medios colombianos, por lo que conversaron con el asesor del, en ese entonces, ministro del Interior, César Navas, sobre dicha información, por lo que el gobierno de Ecuador debería confirmar o desmentir la misma.

“Me llamaron después de una hora y me dijeron que todo eso era falso. En ese aspecto, nosotros no podíamos escarbar más allá de lo que permitía la sensibilidad del caso. Luego salen estas inconsistencias y es real, es decir, ellos ya conocían y armaron, de acuerdo a esa investigación, todo un operativo para recibirles, pero ¿por qué se nos ocultó eso a los familiares?”, se preguntó.

Incluso, dijo Rivas, el exministro de Defensa, Nelson Villegas, felicitó a su homólogo de Ecuador, en ese momento, Patricio Zambrano. “Llegar hasta ese punto de felicitación ya nos da otro escenario muy distinto al que conocíamos”, lamentó.

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación, mencionó José María León, es el hecho de que se confirmaría que sí hubo un operativo de rescate para los periodistas. “No somos mucho de hacer análisis ni conjeturas, ni de sacar conclusiones, pero lo que hemos podido reportear es eso y lo que creemos es que hay vacíos que requieren una respuesta ¿Por qué si la noticia era falsa se movilizó este operativo?”.

Ricardo Rivas mencionó que está determinado, no solo a través de esta investigación, sino que fue público; el hecho de que los tres fueron abordados y llevados con engaños hasta Colombia. “El engaño es parte del secuestro porque te llevan con cosas que no son reales. Creo que ese es uno de los puntos en los que, me parece, la investigación quiere darle pie a que, como fueron engañados, no fue un secuestro en Ecuador, sino en Colombia”.

Cuestionó las líneas de investigación que se han estado llevando a cabo desde los sucesos. “¿Cómo podemos hablar de investigación cuando ni siquiera existen elementos investigativos en el expediente propio de este caso? Eso nos llama mucho la atención cuando existe un trabajo conjunto de periodistas de ambas naciones en donde se puede esclarecer y aportar datos para aquello, pero ¿en dónde están las Fiscalías para validar esta información o para que sea anexada a la investigación y tengan más elementos para seguir indagando?, ¿o tienen miedo de destapar casos?”.

“Un gobierno que me habla de transparencia y de lucha contra la corrupción, perfecto, este es uno de los elementos en donde pueden enfocarse en eso, pero ¿en dónde está?, ¿en dónde está la transparencia cuando no existen documentos que no han sido entregados? Sale el Presidente a decir que se ordena a los ministros entregar toda la información y, hasta el día de hoy, no se ha entregado”, criticó.

(JPM)

Fuente: Pichincha Universal

Ecuadorinmediato.com