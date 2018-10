"Tenemos que ganar esta batalla porque Rafael tiene que volver a gobernar este país", revela Fernando Alvarado que le dijo Presidente Moreno en segunda vuelta (VIDEO)

"Me invitó varias veces a que trabaje con usted, le dije que no porque yo ya no quería ser funcionario público", reveló "Lamentablemente, me llamaron en la segunda vuelta, hubiera preferido que no me llamen nunca, puse corazón, ganas", sostuvo Fernando Alvarado, ex Secretario de Comunicación, quien, en un tercer video, revela pormenores de la campaña para la segunda vuelta electoral: "Cada vez que usted podía me decía: Fernando, tenemos que ganar esta batalla porque Rafael tiene que volver a gobernar este país, yo le creí", reveló. "Me invitó varias veces a que trabaje con usted, le dije que no porque yo ya no quería ser funcionario público, "Andrés Michelena trabajó con nosotros, yo lo invité a trabajar" Me llamaron en segunda vuelta, me dice