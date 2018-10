Fernando Alvarado a Presidente Moreno: "Si conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete no lo creería, está tan cerca suyo" (VIDEO)

Negó que se haya burlado del personal del Ministerio de Justicia con el mensaje en el que anunció su fuga "Si conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete no lo creería, está tan cerca suyo, tan cerca, que, conociendo todo lo que me estaban haciendo, hizo un acto de justicia", así lo aseguró el ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, en un tercer mensaje dirigido al Presidente de la República, Lenín Moreno.

Tengo que estar en el exilio sin haber tomado un solo centavo, indicó Alvarado.

“Voy a seguir defendiéndome no solo en la parte legal, la parte legal es una parte, también en la parte conceptual”, dijo.

E indicó: “Si conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete no lo creería, está tan cerca suyo, tan cerca, que, conociendo todo lo que me estaban haciendo, hizo un acto de justicia”.

“Ojalá ese ser lo contamine de su bondad y pueda usted cambiar la forma en cómo está conduciendo los destinos del país”, mencionó.

Fernando Alvarado prefiere recordar al Mandatario como esa persona amable y cariñosa, que me tendió la mano el día de su cumpleaños y fue al matrimonio de su hijo.

“Lo valoramos mucho y no era porque quería un cargo público, a usted le consta que yo no quería ser funcionario público nunca más en mi vida, siempre he sido un hombre sencillo”, acotó.

En el exilio, según Alvarado, lo único que le hace falta es su familia.

“No me diga que no está persiguiendo, Presidente, eso no se lo cree ni usted mismo, imagínese tres ministros haciendo una rueda de prensa el día domingo, usted reunido con todos los poderes del Estado, luego, la Asamblea Nacional llamando a los ministros, cadena nacional de televisión por un cristiano que rompió la medida cautelar y ¿no hay persecución? No, no hay persecución”, ironizó.

“Yo ya no tengo nada que perder, perdí a mi familiar”, acotó Alvarado y le recordó al Jefe de Estado que está cayendo en las encuestas.

“Por lo menos tengo la oportunidad, mientras pueda, porque algunos son capaces de todo, de defenderme en libertad”, sostuvo.

También negó que se haya burlado del Ministerio de Justicia con el mensaje de texto, en el que anunció su huida: "Cuando me despedí de la gente del Ministerio de Justicia, por el chat, lo hice por dos razones: la primera es que, por alguna razón, el primer grupo, cuando me pusieron el grillete, me trató muy mal, displicentemente, groseramente, prepotentemente, por alguna razón, el otro grupo, los otros 15 días, fue amable, cordial, no es que fueron permisivos, no, fueron cordiales, como debe ser el trato”.

“Les agradecí porque sentí la deferencia, esa gente está siendo perseguida por usted, Presidente, si usted conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete, no lo creería, está tan cerca de usted”, insistió.

Ecuadorinmediato

(PAY)