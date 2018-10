Fernando Alvarado califica como "historia montada" al supuesto acuerdo con "Caterva" y niega comandar trolls contra gobierno (VIDEO)

"Yo no puedo tener menos seguidores que Guillermo Lasso" le habría dicho el Mandatario; Alvarado le mostró cómo ganar simpatizantes en redes "con contenidos" En un tercer video, el ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, niega ser el cabeza de un ejército de trolls que hablan en contra del Gobierno de Lenín Moreno. Para el funcionario, poner en prácticas estas actividades significa "botar la basura". Dijo, asimismo, que es una "historia montada" el supuesto arreglo entre el correismo y el periodista Mauricio Ayora, conocido como "Caterva".

Acerca de la situación del periodista Mauricio Ayora, conocido como “Caterva”, Alvarado cita a Santiago Cuesta, precisando que él ha dicho que el correismo ha comprado al comunicador. Comentó que el comunicador tenía toda la razón de reclamar y opininar: "¿Dónde está la libertad de opinar, de denunciar?"

“Todo eso es una historia que han montado como un telenovela de que intenté entrar a TC Televisión para reunirme con los empleados de TC Televisión”, recalcó.

Y recalcó: “Imagínese ese invento, Fernando Alvarado, correista, con un grillete electrónico, lapidado todos los días por TC Televisión en todos los noticieros, intente entrar a reunirse con los empleados de TC, con el personal de TC ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa?”, preguntó.

“Fui a TC Televisión a entregar un documento para que me pongan el recibido, eso lo puede testificar la señorita guardia que, seguramente, va a ver este video, solamente pregunté: ¿dónde reciben documentos? Me dijeron: aquí podemos recibir documentos, cuando la señorita guardia me pone generosamente su firma, la fecha y la hora y le digo: ¿el sello? (le dijo) no tengo el sello, le digo: necesito el sello porque es un documento para entregar a la Contraloría, ella mandó a buscar el sello, esperé sentado en la garita, vino el sello, lo sellaron y me fui, inmediatamente entregué ese documento en la Contraloría”, dijo.

Recalcó que la mentira ha sido “montada” por la gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y “enlodada” por Santiago Cuesta, consejero del Gobierno.

“Él (Santiago Cuesta) tuvo la bondad de recibirme cuando me sentí perseguido antes de que las cosas se pongan tan duras, Santiago tuvo la bondad de recibirme durante dos horas en un hotel de la capital, estoy muy agradecido con él, me escuchó y trató de que me reúna con usted para explicarle que yo no era la persona que le mandaba los trolls, eso lo podía comprobar”, acotó.

Acerca de los seguidores en redes sociales, Alvarado reveló que el Presidente le habría dicho: “Yo no puedo tener menos seguidores que Guillermo Lasso”. Ante ello, el ex Secretario de Comunicación le habría mostrado una presentación con la que se podría “ganar seguidores con contenidos”.

“Hubo otra persona ahí, que no lo voy a mencionar que también le ofreció comprar seguidores, no estuve de acuerdo con eso, lamentablemente, según el New York Times, tiempo después, me enteré que había comprado seguidores, lo cual avergüenza al país”, mencionó.

Me dio pena escuchar a Santiago Cuesta decir que se han comprado a trolls para atacar al Gobierno, agregó y pidió hacer una auditoría de quiénes se manifiestan contra el régimen “se va a dar cuenta que son gente de carne y hueso”, acotó.

“Le dije a Santiago, ponme un detector de mentiras, estoy dispuesto para ver si yo, alguna vez, he operado trolls, si alguna vez he utilizado o contratado trolls, no estoy de acuerdo con eso, me parece que es botar la plata”, acotó.

