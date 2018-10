Marco Navas a consejero Santiago Cuesta: "Cuando el poder ataca a un ciudadano común, estamos entrando en fascismo" (AUDIO)

Audio Octubre 26 - Marco Navas



Cuestionó que, por generar opinión, se lo haya tachado de "troll" y anunció que pedirá certificación a SRI sobre sus impuestos y acudirá a UAFE para solicitar que investiguen su patrimonio y cuentas En días pasados, el consejero presidencial, Santiago Cuesta, aseguró que contrataron una empresa que les detalló cuántos troll’s tiene el expresidente de la República, Rafael Correa. Según mencionó, son 23.000 cuentas con las cuales el exmandatario se dedica a atacar al régimen del Presidente Lenín Moreno. Aseveró desconocer los nombres de cada uno de ellos, pero mencionó los de "un señor Navas" y de Roberto Wohlgemuth como los supuestos cabecillas de estas redes y afirmó que, revisando sus datos, ha podido evidenciar que no pagan impuestos. Marco Navas, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, anunció que acudirá hasta el Servicio de Rentas Internas (SRI) para exponer los documentos que lo respaldan frente a estas declaraciones y además, hasta la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para pedir que se lo investigue. Asimismo, indicó que se reserva el derecho de tomar acciones legales en contra del alto funcionario de gobierno.

“Yo me he sorprendido de lo sucedido puesto que la entrevista en la cual, supuestamente, se me nombra porque yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior, nunca he trabajado para régimen alguno ni he militado en algún movimiento. Tampoco tengo antecedentes penales, no he contratado con el Estado, pero además, también he sido un fuerte crítico del gobierno anterior como lo estoy siendo hoy”, recalcó.

Cabe recordar que el consejero Santiago Cuesta relató que Rafael Correa “tiene un poco de delincuentes que pagan 0 de impuesto a la renta o pagan USD$0.20 centavos de impuesto a la renta”. Ante lo cual, Navas reiteró que tiene acceso relativo a medios de comunicación, pero esto no significa que sea un “troll” y, menos aún, que tenga un “troll center” para atacar al gobierno de Moreno.

“Soy un ciudadano común y corriente, que ya que fui nombrado como delincuente y evasor de impuestos, me permitiré ir al Servicio de Rentas Internas a pedir una certificación de mi estado como contribuyente y demostraré en qué estado estoy. Solicitaré que se analicen todos mis movimientos de los años anteriores para que vean por qué causas se generaron esos pagos y creo que se van a llevar una sorpresa porque estará demostrado, jurídicamente, que no he evadido impuestos”, aclaró.

Recordó que el pagar 0% de impuestos no quiere decir que la persona sea evasora, sino que existen exenciones tributarias, así como varios mecanismos legales que permiten deducir impuestos. “En su momento, yo haré públicas estas cosas, cuando en mi legítimo derecho a limpiar mi buen nombre en todos los aspectos, deje en claro lo que ha sucedido en la materia impositiva”.

En este marco, señaló que se reservará el derecho de tomar las acciones legales que correspondan en contra de Cuesta, pero además, informó que acudirá también a la UAFE para pedirles que investiguen su patrimonio y cuentas. “Yo soy un simple ciudadano al cual, en sus redes sociales, lo siguen, retuitean o nombran por haber generado opinión de una manera ética”.

“Si revisan mis estados, mis tuits y demás redes sociales, van a encontrar notas, estadísticas y documentos claros. Jamás he tratado a alguien de corrupto, ladrón o delincuente. Tengo, en mi Twitter, apenas 6.000 seguidores, ¿quiere decir que yo soy un líder de opinión, que me siguen millones? Falso. Soy un ciudadano y cuando el poder ataca a un ciudadano común y corriente, creo que estamos entrando a niveles de fascismo”, reclamó.

Por lo que recordó al régimen del Presidente Moreno que muchos de los funcionarios de su gobierno trabajaron también en el anterior, por lo que deberían tener claro quiénes son sus “troll’s” y cómo son sus mecanismos de comunicación. “El señor Marco Aníbal Navas Leiva nunca participó como mecanismo de comunicación o lo que sea, en el gobierno anterior, no le debo nada ni conozco a nadie del gobierno anterior”.

“Tengo todas las certificaciones para demostrar que no soy afiliado a partido político alguno, que nunca he hecho militancia política alguna, que en radios se me ha entrevistado e invitado a hacer radio y se los agradezco, pero hasta ahí. Señor Santiago Cuesta, si usted me nombró a mí, le aclaro que yo no tengo nada que ver con el correato, soy solo un ciudadano que está consciente de que la economía ecuatoriana está en recesión porque la CEPAL, el FMI y organismos como el Banco Mundial están diciendo que nuestra economía va a crecer, a lo mucho, en el 1%”, precisó.

Además, reclamó el incremento del desempleo, desigualdad, pobreza; los problemas internacionales, etc., “¿eso es problema mío o de ustedes?”, preguntó. “El decir que se había construido infraestructura para el narcotráfico y un puente a la nada, cuando el mismo presidente (Juan Manuel) Santos demostró que había un retraso por parte de Colombia en un convenio bilateral, ¿es problema mío o de ustedes?”.

“O la desinstitucionalización generada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), que quiere generar una nueva consulta popular para tratar de blindarse frente a lo que han hecho, ¿es problema mío o de ustedes? O cuando el señor (Julio César) Trujillo cuando dice que va a preguntarle al pueblo si es que se elimina el CPCCS, pero al mismo tiempo hay que elegir a los miembros de dicha función, ¿es problema mío o de ustedes? Cuando se les escapa el señor (Fernando) Alvarado, ¿es problema mío o de ustedes?”, cuestionó.

Para Marco Navas, este es un gobierno neoliberal, generando un proceso en el cual el capital está sobre el ser humano. En este sentido, ejemplificó la condonación de intereses, multas y recargos a los empresarios; así como la eliminación de salvaguardas para la importación masiva. “Miren lo que ha causado la balanza comercial, observen el capital político que han perdido, que ni siquiera pudieron eliminar todos los subsidios a la gasolina”.

“Si no tienen ni idea de cómo gobernar, ¿eso es culpa de Marco Aníbal Navas Leiva que, supuestamente, es un troll y tiene un troll center, cuando apenas tiene un teléfono celular y una laptop, objetos con los que realiza sus actividades laborales y que tiene acceso a internet? Es decir, ¿cuántos millones de ‘troll’s’ iguales que yo hay en este país?”, refutó.

Según reprochó, el contratar a una empresa para que identifique cuántos troll’s tiene el Expresidente Correa puede ser legal o ilegal, pero significa “perder el tiempo” en lugar de que las autoridades se dediquen a gobernar. “Eso es lo que quiere el país, que se dejen de shows, ¿Cómo puede ser posible que después de la fuga de Alvarado, en sus narices, hayan hecho lo que hicieron con el exvicepresidente Jorge Glas?”.

“Eso es una bajeza. Hasta sus más acérrimos rivales y aliados los están criticando. Vean lo que dice el señor (Guillermo) Lasso, el doctor (Ramiro) Aguilar. Miren lo que les están diciendo, ¿cómo puede ser posible que un secretario nacional de Comunicación (Andrés Michelena) después de eso diga que todos los funcionarios del gobierno de Rafael Correa no pueden salir del país, pero si él lo fue pues. Entonces, no puede salir el señor Moreno, la señora (María Alejandra) Vicuña, Michelena. No puede salir medio gobierno no más”, criticó.

El consejero Santiago Cuesta indicó que los ataques de los troll’s forman parte de una estrategia del Expresidente para “desestabilizar” al régimen del Presidente Moreno. “Un ciudadano, una persona, sí puede generar procesos de desestabilización, pero porque la opinión pública es la que gobierna, por lo que eso es lo que las redes sociales están reflejando”, respondió.

“Reflejan un 63% de rechazo a la gestión de Lenín Moreno, un 70% de desaprobación a la señora Vicuña. Eso, en promedio, es un 66.5% y quiere decir que 7 de 10 ecuatorianos está observando que el gobierno está mal administrando al país. Un 70% dice que la situación del país está mal y un 60% dice que se pondrá peor. En consecuencia, no es sino la ciudadanía la que le está diciendo al gobierno que las cosas van mal”, puntualizó.

Marco Navas reclamó por la forma en la que se lo ha nombrado (como un troll) sin siquiera preguntar quién es o a qué se dedicaba. “Esas maneras, esos irrespetos y autoritarismos, esperábamos que sean superados en este gobierno porque en el anterior, lo hubo. Lo único que esperábamos era que se supere eso, que se ataque todo lo que haya sido corrupción, que se sancione, pero dentro del marco jurídico. Queríamos justicia, no revancha. Queríamos democracia, no fascismo”.

“Si es que esto, una persona común y corriente lo dice; y si es que esto es objeto de persecución, bienvenida sea porque mi conciencia está tranquila. Yo iré a las instancias pertinentes a demostrar que no soy un delincuente, evasor; que soy un hombre honrado y además, que no soy un desestabilizador, sino un demócrata”, expresó.

Fuente: Ecuadorinmediato.com