"Todos tenemos que arrimar el hombro", argumenta Enrique Pita, postulante para CNE definitivo

Aseguró que aceptó participar por CREO sin tener ninguna relación política con dicha organización debido a que podría aportar para desarrollo del país desde este frente El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG), Enrique Pita, es uno de los 14 postulantes que pasaron al proceso de impugnación para conformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo. Según dijo, aceptó esta postulación, propuesta por CREO, sin tener ninguna vinculación política en el movimiento, pero argumentando que, en lo que se refiere al desarrollo del país, todos tienen que "arrimar el hombro" si del desarrollo del país se trata.

“CREO, con el que no he tenido ninguna relación política más allá de amistad con sus líderes o con la gente que hace esa organización, consideró que yo tenía la experiencia y la probidad y, posiblemente podría hacer un buen trabajo en una función de esta naturaleza sin estar subordinado al movimiento”, explicó.

En ese marco, detalló, se le propuso que acepte ser postulante. Pita señaló que, frente a ello, “juega” lo que siempre ha manifestado y es que todos quienes tienen algún nivel de capacidad, experiencia y pueden aportar para el progreso y desarrollo del país, en cualquier frente, tienen que “arrimar el hombro”.

“Este no es un país de escamotear nuestras capacidades en favor del país y del desarrollo de la democracia. Por eso acepté. Lo que venga después no lo sé. Si mi nombre ha venido subiendo en el escalafón y en este momento ya está entre los 14, si mañana me designan entre 10 y allí me seleccionan como principal o suplente, no lo sé, no me quita el sueño, pero consideré que cuando uno tiene algo que aportar tiene que hacerlo porque, sino, los espacios que uno pudiera ocupar y desempeñar con honestidad, honradez, perseverancia, capacidad, etc., lo hará alguien que no tenga las mismas capacidades y honestidades”, comentó.

A su criterio, es hora de que todos asuman sus trincheras y retos en función de sus capacidades y virtudes. Reiteró que no será él quien tiene que decidir si será o no idóneo, sino los demás, pero lo que sí acredita es tener una experiencia en el campo. “Los hechos son los que demuestran eso, sin embargo, puedo estar equivocado. Capaz yo pienso que he hecho las cosas bien, pero la gente común piensa que no. Creo que conozco del tema, considero, personalmente, que lo entiendo”.

(JPM)

Fuente: Radio Huancavilca

Ecuadorinmediato.com