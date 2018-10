Exsubsecretario de Comunicación y 7 personas más serán vinculadas a caso de Fernando Alvarado

Diligencia se realizará próximo 29 de octubre, a las 14h30 Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) pidiera fecha y hora para la audiencia de vinculación del exsubsecretario de Comunicación, Pablo Yánez, al proceso judicial por el presunto delito de peculado en el que es investigado el extitular de la SECOM, Fernando Alvarado, y que fugó del país el anterior fin de semana. La justicia estableció como fecha para la diligencia el 29 de octubre, en la cual serán vinculadas 7 personas más.

El fiscal Paúl Pérez realizó dicha solicitud luego de que el 11 de octubre pasado Yánez pidiera, a través de su defensa, que se lo incorporara en el Programa de Víctimas y Testigos y que se le receptara su testimonio anticipado. Según el exfuncionario, requería que se le conceda la protección debida, por cuanto la información que entregará a las autoridades es "altamente sensible" y podría poner "en riesgo su integridad física, por la connotación legal y política que tiene el caso".

Lorena Grillo, su abogada, explicó que la decisión de solicitar estos dos temas a Fiscalía se tomó una vez que analizaron, junto a su cliente, cómo y a dónde caminaba la instrucción fiscal en este caso. Según ella, todas las personas que han rendido versión en este caso habrían referido no haber visto nunca, no haber reportado nada, no haber entregado ningún producto a Fernando Alvarado y en su lugar, señaló, apuntaban a su cliente indicando que era "con él, a él o de él que recibían las órdenes".

El miércoles último, luego de una audiencia en la que se evaluó el incumplimiento de las tres medidas dispuestas contra Alvarado, la jueza ordenó prisión preventiva contra el Exsecretario de Comunicación.

El Fiscal justificó el pedido de vinculación explicando que para que la cooperación eficaz sea utilizada, primero la persona que lo solicita, debe tener la calidad de procesada. "El señor Yánez no ha sido todavía procesado y en virtud de que los plazos de la instrucción fiscal se encuentran transcurriendo, la Fiscalía ha solicitado la audiencia de vinculación en este caso. Estamos esperando la fecha para que se realice el procedimiento", dijo Pérez.

