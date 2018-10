"Hay personas que pidieron autorización y se les negó la visita a Julian Assange", advierte Carlos Poveda

Jurista de activista anunció que el recurso de protección se presentó debido a que se cree que se están violando derechos fundamentales El abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, explicó que el recurso de protección, a favor del periodista, se pidió debido a que se cree que se están violando los derechos fundamentales del activista. "Hay personas que han solicitado autorización y se les ha sido negada la entrada a la embajada. Es decir no se ha permitido la visita al activista".

Se refirió a la audiencia para sustanciar la acción de protección que interpuso el activista al estar en desacuerdo de un protocolo que regula el asilo, las vistas y otros. “Hemos presentado esta acción de protección en dos bloques, básicamente por la reivindicación de derechos. El primero fue el 28 de maro de este año, ya que se aisló y se incomunicó a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Hay restricción de vistas normales y de carácter jurídico”. Comentó que desde el 12 de octubre de este año se impuso de manera unilateral un protocolo especial de convivencia que “creemos que violentan algunos derechos de carácter fundamental”.

Poveda explicó que el protocolo estipula que si se incumple este da como resultado la terminación del asilo a Julian Assange. “Nosotros manifestamos nuestra preocupación. No consideramos que exista un debido proceso y tampoco hay compatibilidad con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, establece la realización de una entrevista antes de que se termine el asilo político”.

“Inclusive al final del protocolo se propone que cualquier elemento de cargo o descargo quedará a criterio de la embajada, es decir, no nos dan a la posibilidad de una defensa adecuada”. El jurista recordó que el Estado ecuatoriano de manera voluntaria entregó el asilo a Assange y afirmó que la protección internacional seguirá vigente se renuncie o no.

“Esto no es un capricho nuestro”. Afirmó que ha dialogado con el canciller José Valencia y el procurador Íñigo Salvador y se han logrado resolver temas. “Nosotros nos movemos de acuerdo lo que dice la Constitución, instrumentos internacionales, entre otros”. Poveda explicó que la protección internacional no se da por un cargo consular, “se da por las condiciones en las que se encuentra alguien”.

Comentó que no hay molestia por parte del activista, “en el último de los casos. ¿Por qué no abren la puerta y dejan que salga Julian Assange? “. Comentó que el Estado no puede hacerse indiferente, si le abren la puerta también habría una respuesta de carácter internacional. “El Estado tiene una obligación de carácter internacional”.

Poveda recordó que Assange es periodista y eso hay que entender, “el ejerce el periodismo. Es editor de una fundación de Wikileaks, una vez que se restringe las comunicaciones se le está afectando el ejercicio de libertad de expresión, acceso de información y derecho de opinión. Este es un derecho fundamental el tema de comunicación”.

Denunció que hubo personas que no se les permitió el acceso para visitar a Julian Assange. “Hay personas que han solicitado autorización y se les ha sido negada la entrada a la embajada”. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato