"Han vendido mi cabeza para salvar a otras", reacciona Norma Vallejo tras recomendación de destitución en su contra

Asambleísta aseguró que Comisión Multipartidista estuvo parcializada desde un inicio y no tuvo evidencias para acusarla de "recaudadora" Luego de que la Comisión Multipartidista que observó la conducta de la asambleísta de Alianza PAIS, Norma Vallejo, recomendara su destitución por los presuntos cobros indebidos a sus asesores; la legisladora dio una rueda de prensa en la que rechazó el informe de la mesa legislativa y aseguró que se la está acusando sin pruebas y que han "vendido" su cabeza a cambio de otras.

Aseveró que las acusaciones en su contra son infundadas y lo demostrará ante la justicia. “En 15 días se me ha insultado, se ha mancillado el honor de mi familia. En 15 días pretenden hacerme a un lado de la Asamblea Nacional”. Mencionó que una de las evidencias para aseverar aquello es que, desde el primero día del proceso, la legisladora de CREO, Ana Galarza, la juzgó y la sentenció, incluso, antes de ser elegida como integrante de la Comisión.

“Yo no voy a caer en lo que han caído conmigo, presentar un audio sin los debidos análisis. Yo voy a presentar las evidencias en las instancias que corresponden, con las garantías que deben darse a toda persona. Yo no soy recaudadora, el movimiento (Alianza PAIS), como todo movimiento, que debería tener base y que no debería solventarse de recursos extraños, debe mantenerse por el aporte de sus militantes y adherentes”, aclaró.

“El señor Martín Campos dice que es el beneficiario, pero quisiera que pregunten en dónde trabaja el señor. Ha reconocido que el audio con el que comenzó todo esto no es legítimo, por eso es que han buscado otro motivo para mi destitución. Ni siquiera la comisión parcializada ha tenido alguna prueba porque he presentado y he solicitado, como me asiste el derecho, que se practiquen algunas pruebas, que se solicite, como al Ministerio del Trabajo, por ejemplo, certifique si he pedido puestos de trabajo para alguien, pero no se lo ha hecho”, criticó.

Reiteró que la Asamblea Nacional tendrá que tomar una decisión conforme a lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que espera que el Pleno tenga el suficiente criterio para atender el tema y sancionar, si es del caso, pero con pruebas. “Si no hay evidencias no hay sanción y espero que el Pleno actúe en ese marco”.

Sobre su no asistencia ante el llamado de la Comisión, la Parlamentaria señaló que no aceptaron las pruebas de descargo que solicitó y aseguró que “quieren mi cabeza para salvar a otras”. Añadió que durante su defensa ante el Pleno revelará de quiénes se trata.

(JPM)

Fuentes: Twitter – Facebook

Ecuadorinmediato.com