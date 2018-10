Para Fernando Callejas, posición de Guillermo Lasso sobre Jorge Glas es "error político"; le pide que converse con colaboradores con "criterio"

"Traslado de Jorge Glas por la fuga de Alvarado es venganza, no justicia. Hasta él merece un debido proceso. Necesitamos inaugurar la institucionalidad en Ecuador", señaló ex candidato presidencial Fernando Callejas, asambleísta de Creando Oportunidades (CREO), dijo no comprender ni compartir algunos criterios. Esto, a raíz del pronunciamiento del líder de esa agrupación, Guillermo Lasso, sobre el ex Vicepresidente Jorge Glas. Callejas cree que eso fue un "error político" y le aconsejó a Lasso que "antes de solidarizarse con delincuentes como Glas y Correa, por favor, conversar con colaboradores con criterio".