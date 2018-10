Se negó habeas corpus para Jorge Glas

Recurso fue interpuesto debido al mal estado de salud del ex vicepresidente La noche de este jueves 25 de octubre se realizó una audiencia en Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga para evaluar un pedido de hábeas corpus interpuesto por la defensa de Jorge Glas, el mismo, que fue negado por el juez de garantías penales, Vinicio Santamaría. Este recurso fue demandado por el estado de salud del ex vicepresidente que padecería gastritis crónica e hipertensión.

La audiencia duró alrededor de 5 horas y en este caso el demandado fue el director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro de Cotopaxi, por medio de un recurso de habeas corpus interpuesto por Harrison Salcedo, quien es parte de la defensa del ex vicepresidente.

Salcedo informó que el pedido de hábeas corpus se argumenta por el presunto mal estado de salud de Glas y a la falta de equipos médicos en la Cárcel de Latacunga para tratar sus dolencias: “La huelga de hambre le está afectando a muchas enfermedades graves y degenerando su salud. En cuatro días de estadía los médicos le visitaron 18 veces”.

El juez no aceptó este pedido per dictó medidas cautelares, asegurando que tiene que velar por la integridad y salud de Jorge Glas, pero su defensa criticó esta decisión, asegurando que el juez va a actuar cuando suceda algo que atente contra su integridad: “El juez no aceptó el pedido de hábeas corpus y dictó medidas cautelares diciendo que tienen que velar por la integridad y salud del ex vicepresidente. Es decir, viola su rol constitucional de protección, de prevenir y va actuar cuando ya pase, si lo extorsionan, si lo matan o está herido de gravedad, ahí le trasladarán a otro lugar”.

Glas cumple una condena de 6 años por asociación ilícita en el Caso ODEBRECHT, se encuentra en prisión desde el 02 de octubre del 2017 y desde el domingo 21 de octubre fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga.

(PF)

Fuente: El Universo – El Comercio