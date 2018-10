Fernando Alvarado responde a Fiscal: Si determina peculado en este montaje, usted también debería tener medidas cautelares

Además, ex funcionario instó a medios de comunicación a investigar este caso a fondo Ante el comunicado que difundió la Fiscalía General del Estado (FGE), el ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, emitió un nuevo video para responder a sus acusaciones. En el mismo, explica que de ser cierto lo difundido por esta entidad sería igual al caso por el cual lo procesaron; entonces, si el Fiscal determina que existió peculado en el contrato con Satré, él también debería tener medidas cautelares.

El ex secretario emitió un nuevo video; en el cual, aún no hace referencia al lugar en el que se encuentra, pero señaló de ser cierto lo que expone la Fiscalía, sería igual a lo que sucedió en su caso: “Fiscalía explica que el contrato fue suscrito en enero del 2018, exactamente igual por lo que a mi me procesan, el contrato suscrito con Satré no fue suscrito por la SECOM, fue suscrito con la Presidencia de la República”.

De la misma manera, señaló que en su administración únicamente se realizó el pago por esa consultoría y este sería el motivo por el que estuvo procesando y portó un grillete: “Cuando la Secretaría de Comunicación pasó a tener autonomía administrativa y financiera, le tocó hacer ese convenio de pago y cumplir, exactamente como lo está haciendo el Fiscal Pérez Reina, la diferencia es que a él no le ponen el grillete y a mi sí”.

Para finalizar, advirtió que de momento ningún medio de comunicación a investigado a fondo este caso, pero de encontrarse peculado el Fiscal también debería cumplir con medidas cautelares: ”Ningún medio de comunicación se preocupa de investigar el fondo de este caso, o lo ocultan y no cuentan la verdad. ¿Dónde está el peculado en este caso señor Fiscal? Si usted determina peculado, en este ridículo montaje, entonces usted también debería tener medidas cautelares. ¿Es que no les da un poquito de vergüenza si quiera?”

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Tere Menéndez