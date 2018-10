Directorio de FEF conforme con disculpa de Carlos Villacís

Presidente de Federación anunció que sus declaraciones fueron mal interpretadas Uno de los miembros del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), José Mosquera, afirmó estar conforme por la disculpa que emitió Carlo Villacís, titular de esta entidad, ante sus declaraciones sobre este organismo y de supuestos amaños en los partidos del futbol nacional, dijo que sus palabras fueron mal interpretadas.

Aclaró que respaldan a Carlos Villacís hasta terminar su mandato como presidente en enero. “El presidente explicó y ahora seguimos trabajando en el avance de la Federación porque la otra semana tendremos una reunión. Personalmente si quedé conforme con la aclaración de Villacís, si lo hubiera hecho en su momento no pasaba nada de esto".

Mosquera también explicó las acciones que se han realizado por los presuntos amaños de partidos. “Con la Comisión de Integridad de la Conmebol, se ha contratado con una empresa privada el tema de investigaciones de amaño de partidos. Se está solicitando para que ellos a la brevedad posible vengan a colaborarnos".

Recordó que la carta pidiendo explicaciones a Villacís no significó que se ha retirado el poyo. “Nada que ver, esto se ha hecho en otras situaciones por temas puntuales. Yo he presentado un par de veces mi posición por escrito puesto que no se resuelve el tema que estoy pidiendo y tengo que hacerlo así para tener mi sustento", finalizó. (BGV)

Fuente: Fanático/ Estadio/ Eccuadorinmediato