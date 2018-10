Xavier Lasso denuncia asesorías por $90 mil y $100 mil, así como nepotismo en Medios Públicos

Además, cuestionó la censura que se vive por parte de Martha Moncayo, Gerente de los Medios Tras su salida de Medios Públicos, el periodista Xavier Lasso, denuncia varias irregularidades que se estarían llevando a cabo en la actual administración de la empresa. Una de ellas, dijo, es la asesoría de Gissela Bayona al programa infantil "Veo Veo". Reveló que son contratos entre USD $90 mil y USD $100 mil, y que antes se lo hacía con el mismo personal de la televisión. Lasso reveló que Eduardo Kalifé, entrevistador de los medios, "llevó a su hermano, Galo Kalifé a la televisión pública y creo que en la Radio Pública tiene un hijo. Si el nepotismo no es corrupción, entonces son unos santos impolutos", criticó el comunicador. Además, cuestionó que "El Telégrafo, la radio y el canal tienen que subir al cuarto piso, donde está la SECOM, para que se les autorice una portada o para que se les autorice los invitados".

En declaraciones para Ecuadorinmediato, el periodista manifestó que se dio cuenta que “en El Telégrafo se está produciendo algo malo. Hay una obsesión por la búsqueda de buenas noticias, lo que no necesariamente es periodismo”. Como ejemplo, recordó que se sacó en primera página el proyecto del puente de Guayaquil, a lo que consideró que fue demasiado exagerado.

“La gota que derramó el vaso” para que salga de los medios públicos, fue cuando censuraron una de sus opiniones que debía publicarse en El Telégrafo: “Plausible defensa de las audiencias”.

Indicó que en una ocasión no apareció su opinión “por orden de la gerente de los Medios Públicos, Martha Moncayo”, con quien, dijo, ya había tenido agrias discusiones porque “las vocaciones que tiene esta mujer es de censura”.

Recordó que Moncayo, semanas atrás, lo llamó para decirle que no se iba a publicar una opinión. “Me hablaba en primera persona, como propietaria. Me dijo no voy a publicar. Pedí que me diera mejores argumentos y ella me dijo el que tiene que darme mejores argumentos eres tú y me tiró el teléfono”, narró Lasso.

Tras esta discusión, explicó que la solución fue que Fernando Larenas decida si cumple o no con los requisitos. Finalmente, se publicó su opinión. “Lo que debía salir en martes salió en jueves y lo que me pasó el 9 de octubre ya colmó mi paciencia, así como la censura a Juan Paz y Miño, o los problemas con otros columnistas”.

De igual forma, cuestionó que había una señora que fungía como su asistente en su programa radial, “pero estaba solo para vigilarme, informar lo que hacía o no. Era un ambiente a lo Orwell, con unas vigilancias, advertencias”.

Además, denunció que en su programa televisivo Palabra Suelta sufrió maltrato porque le movían los horarios “como les daba la gana” sin previo aviso. “Empecé a las 21h00 y me lo pasaron a las 22h00. En la Copa mundial de Fútbol me dijeron que provisionalmente me lo pasaban a las 23h00 y está bien, pero se acabó el campeonato y seguía en ese horario”.

Enfatizó que “El Telégrafo y la Radio y el canal tienen que subir al cuarto piso, donde está la SECOM, para que se les autorice una portada en el diario, para que se les autorice los invitados”.

Asimismo denunció la asesoría que Gissela Bayona da al programa infantil “Veo Veo”. “Ese programa se hacía en la televisión pública, con los mismo compañeros de la televisión, sin asesorías externas y son contratos entre 90 mil y 100 mil dólares”, precisó.

Manifestó que pese a las discusiones y encuentros que tuvo con las nuevas autoridades de los Medios Públicos, extendió su salida porque, enfatizó, “los espacios no se abandonan, hay que defenderlos”. Expuso que en su programa podría ir en otra línea editorial de los Medios y no seguía las directrices editoriales de Andrés Michelena.

De igual forma, reveló que Eduardo Kalifé, entrevistador de EcuadorTv, se volvió un personaje “un poco extraño”. “Kalifé llevó a su hermano, Galo Kalifé a la televisión pública y creo que en la radio pública tiene un hijo. Si el nepotismo no es corrupción, entonces son unos santos impolutos”.

Recalcó que ahora es una fábrica de mentiras porque “construyen una narración que no está contrastada, verificada, no abren espacios a las otras opiniones, no es un accidente de Michelena declare, sin siquiera sonrojarse, que va a iniciar una etapa de persecución a todo lo que huela a correísta. Eso es persecución al estilo fascismo. Quisiera saber en dónde están los supuestos organismos de defensa de la libertad de expresión”.

Lamentó que ahora los medios públicos, bajo Andrés Michelena, se han sumado a los medios comerciales. “Qué vamos a hacer, cómo nos vamos a mover ante los anuncios de Michelena. Qué dicen los medios comerciales, dónde están los defensores del concepto de la libertad de expresión”, criticó.

Fuente: EcuadorInmediato