"Traslado de Jorge Glas por fuga de Alvarado es venganza, no justicia", reacciona Guillermo Lasso

"Hasta él merece un debido proceso. Necesitamos inaugurar la institucionalidad en Ecuador", añadió Para Guillermo Lasso, líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), el traslado del ex Vicepresidente Jorge Glas, desde la cárcel 4, en la ciudad de Quito, hasta el Centro de Rehabilitación Social en Latacunga, tras la fuga del ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, "es venganza, no justicia".