Abogados de Jorge Glas interponen recurso de habeas corpus

Alegan que ex Segundo Mandatario padece enfermedades complicadas Los abogados del ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, presentaron un recurso de habeas corpus ante la Función Judicial en la provincia de Cotopaxi, hasta donde fue trasladado el pasado domingo por un asunto de seguridad, según explicó el Gobierno. Los defensores del ex Segundo Mandatario aducen el mal estado de salud en el que estaría Glas para presentar la solicitud.