Mariano Zambrano: "Mis funciones como Prefecto de Manabí están intactas"

"Resolución de Contraloría no está en firme y mi actuación seguirá ejerciéndose normalmente", recalcó y añadió que Pablo Celi no tiene la facultad de destituir un funcionario de elección popular Luego de que la Contraloría General del Estado remitiera al Ministerio del Trabajo un oficio solicitando que se registre el impedimento para que el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, ejerza funciones públicas; en una rueda de prensa, el político aseguró que fue notificado de este proceso en donde se confirma una "pretensión" de destitución. En este sentido, reiteró que sus funciones en el cargo están intactas por la resolución no está en firme.