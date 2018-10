Sí se reportó fallas en grillete de Fernando Alvarado, según exsupervisora de Ministerio de Justicia

"Reportamos todos los problemas, pero no se da una solución a tiempo, no solo con este usuario, sino con todos los dispositivos", afirmó Una de las exfuncionarias del Ministerio de Justicia, a cargo del monitoreo de los grilletes electrónicos y que fue removida de su cargo tras la fuga de Fernando Alvarado, afirmó que las falencias en los dispositivos fueron notificados a sus superiores oportunamente, pero que no se hizo nada al respecto.