"Censura", busca asambleísta Mae Montaño con juicio político a exprocurador Diego García

Legisladora reiteró que este proceso además, ayudará a agilizar trámites de Contraloría y Fiscalía La Comisión de Fiscalización dio paso al juicio político al exprocurador general del Estado, Diego García. En este marco, la asambleísta Mae Montaño, quien interpuso la solicitud, reiteró que el objetivo de este proceso es evitar la impunidad. "Estamos buscando una censura política para este exfuncionario, quien fue casi invisible mientras hacía sus travesuras. Tan invisible, que algunos le calificaron como ‘chico silencio’", dijo.

“Una se pregunta, en este momento, escuchando los múltiples escándalos y actos de corrupción, y teníamos un defensor de los intereses del Estado, que tenía que haber estado atento a las contrataciones porque todo este desangre se dio en base a la contratación pública. Dicen que estos personajes se unieron a través de una red de delincuencia organizada, que estableció, según dijo (Carlos) Baca, un portal paralelo de contratación a través del cual absorbieron los fondos públicos”, indicó.

Montaño mencionó que se han estudiado las acciones y omisiones del Exprocurador, por lo que han encontrado puntos claves para llevarlo a este proceso. Recordó, por ejemplo, que el exfuncionario se presentó como acusador particular en el caso ODEBRECHT, en donde se sentenció al exvicepresidente Jorge Glas, a 6 años de prisión por asociación ilícita, pero delegó esta función y su delegado llegó tarde a una de las audiencias.

“El Procurador decidió que, como este juicio no era tan importante y lo delega, el delegado llega tarde y se lo excluyó del proceso, dejando indefenso al pueblo ecuatoriano. Además, aún no se pregunta si en ese juicio, el Tribunal decidió en sentencia, que los delitos fines tenían que ser investigados por la Fiscalía. Es decir, hay una carta de delitos que dejó establecido el Tribunal para que sean investigados y queda hasta ahí”, criticó.

Para Montaño, el procurador Íñigo Salvador debería “estar despierto” para ver cómo vuelve a participar en estas acusaciones. Más allá de eso, a criterio de la asambleísta, solo eso ya es suficiente causal para censurar a Diego García.

Sin embargo, aseveró que existen también temas muy graves como el de una presunta arrogación de funciones. “Lo hizo, creo yo, conociendo cuáles eran sus limitaciones. Interpretó constitucionalmente la posibilidad de prorrogar en sus funciones a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por un pedido del ahora exsecretario del Presidente de la República, Eduardo Mangas”.

“Nosotros no estamos viendo quién lo presentó, sino cuál era el rol del Procurador, que era el respetar las atribuciones de cada institución. El Procurador no tiene atribuciones, no para asesorar o absolver consultas en temas constitucionales, para eso está la Corte Constitucional”, recalcó.

Montaño informó que le han pedido a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría de los fondos de los honorarios que se pagaron para conocer si es que éstos tenían relación con los resultados y los fines en arbitrajes internacionales. “Sabemos, de lo que hemos investigado, que de 18 casos que llegaron a la conclusión en temas de arbitraje, ganó 8, pero en los que las sumas no eran comparativas frente a los que perdió”.

“USD$1.800 millones de dólares les costó al Estado los 10 arbitrajes perdidos en el periodo de García y eso tiene que evaluar la Procuraduría actual y la Contraloría. Acabamos de tener otro laudo en contra, en el caso Chevron, sobre el que todavía no tenemos su cuantía porque está por determinarse. Lo que ha dicho el Gobierno y el Procurador es que hay que determinar cuál fue la responsabilidad porque se presume que el Ecuador no tuvo una defensa verdadera”, dijo.

Asimismo, relató que lo que han contado los funcionarios de la Procuraduría es que la forma de hacer a la institución, anteriormente, era que los abogados del organismo, junto con los bufetes contratados, tuvieran un trabajo conjunto porque eso permitía normar al recurso humano. “Eso no se dio”, replicó.

Otro elemento, detalló, es que el exfuncionario, en su momento, “derrochó” recursos públicos de una manera “vergonzosa”, por ejemplo, elaborando y promocionando libros para promover conocimiento en materia de arbitrajes. Con los resultados del juicio político, precisó, se pueden acelerar los trámites de Contraloría y que se ejecute la investigación en Fiscalía, por un presunto delito de delincuencia organizada interpuesto por César Montúfar.

(JPM)

Fuente: Radio Majestad

Ecuadorinmediato.com