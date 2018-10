Entre 80 a 100 extranjeros continúan en campamento improvisado en Carcelén; próxima semana habría solución definitiva (AUDIO)

Audio Octubre 25 - Juan Zapata



Sí nos afecta y golpea fuertemente el comercio autónomo, admitió Secretario de Seguridad Juan Zapata, Secretario de Seguridad del Municipio de Quito, en declaraciones para Ecuadorinmediato, confirmó que en el campamento improvisado en la zona de Carcelén, norte de Quito, existen entre 80 a 100 extranjeros, en su mayoría, venezolanos. Explicó que, tras la negativa de la Prefectura de Pichincha de habilitar albergues, la intervención guiada para trasladar a los extranjeros a otro lugar quedó suspendida. No obstante, la solución al tema podría llegar la próxima semana cuando se reúna el COE Metropolitano por un pedido de Cancillería.

El COE Metropolitano activó dos frentes: una mesa social y una de seguridad frente a la emergencia declarada por el Gobierno Central frente a la ola migratoria venezolana.

“Lo que se nos solicitó, bajo el formato de un estatuto dado por la Secretaría de Riesgos, es que habilitemos los Centros Temporales de Tránsito, es decir, los albergues que utilizamos para las emergencias”, dijo.

En 6 de los 8 centros, se registraron hasta 196 personas extranjeras. Zapata explicó que los lugares han sido ocupados en un 50 por ciento, pues estos albergues sirven para atender emergencias en la evaluación de personas por múltiples hechos.

“El momento de hoy, tenemos tan solo 10 personas, 5 en el CTT de Calderón y 5 en la del Eloy Alfaro, son dos familias que, en los próximos días, saldrán con lo cual no tendremos ciudadanos venezolanos en nuestros CTT”, mencionó.

Admitió que todavía existe un problema en las afueras del Terminal Terrestre de Carcelén, en la zona norte de la ciudad de Quito, en donde, al momento, existen unas 80 personas y que, en ocasiones, puede llegar a 100.

“El tema de movilidad humana es multidisciplinario y multisectorial, aquí estamos organismos tanto del Gobierno Central, Gobierno Provincial y del Gobierno Metropolitano, cada quien tiene sus responsabilidades”, detalló.

“Quito ha cumplido” con lo que le pidió el Gobierno Central, “inclusive más”, recalcó Zapata, quien aclaró que no se iba a desalojar a los venezolanos por las condiciones de movilidad en la que se encuentran, por el contrario, se trataba de una intervención guiada.

“Teníamos diferentes roles: el Municipio tenía que hacer el plan operativo en coordinación con Policía Nacional, con los organismos gubernamentales y con los organismos de apoyo de Naciones Unidas, inclusive, la Cruz Roja”, detalló.

El cabildo tenía listo el plan de intervención con una fecha establecida y se requerían espacios que supere la capacidad de recepción de 200 personas.

“Nosotros poníamos 60 cupos, el Gobierno de la provincia de Pichincha determinó que tenía 105 y el resto nos ayudaba el albergue San Juan de Dios”, indicó.

Luego de la coordinación, pidiendo actos urgentes a la Fiscalía, coordinando con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, al llegar a la reunión del COE Metropolitano “se nos indicaba que el gobierno provincial no contaba con esas 105 puestos que ellos mismos nos habían ofrecido”.

“Es muy difícil, bajo esas condiciones, no solo depende del Municipio, dependo de terceros, ¿cómo hacemos una intervención si no tenemos los espacios a donde llevarles? Por eso quedó esto en standby y suspendimos el COE Metropolitano”, reveló.

La semana anterior, en una reunión que hubo en la Cancillería, se ha solicitado que el Municipio de Quito convoque al COE Metropolitano la próxima semana para solucionar el tema.

“Ojalá ahí tengamos las respuestas positivas y podamos activar nuevamente el plan operativo, que lo tenemos listos desde hace varios meses”, indicó.

“Quizá tenemos buenas novedades”, insistió el Secretario Zapata, quien se comprometió a concretar una fecha.

“Esperemos que, en ese día, todos estamos listos y poder intervenir en Carcelén”, dijo y alertó que en Quito, en las próximas semanas, se cambiará a época invernal

“En esos lugares ya tuvimos, hace cuatro semanas más o menos, una lluvia sumamente fuerte de 16 hasta 18 milímetros por metro cuadrado”, recordó.

Al ser consultado sobre cómo se ha manejado, desde la Secretaría de Seguridad, las denuncias de supuestos delitos cometidos en el campamento de Carcelén, en donde existen, al momento, unas 80 personas y que, en ocasiones, puede llegar a 100, Zapata aclaró que todas las instituciones, aunque son parte de la misma mesa, tienen competencias distintas.

“Lo que estamos actuando es por una recuperación del espacio público, que es competencia municipal, ya el tema delictivo, de presuntos actos delictivos y alteración del orden, ya es un tema que le corresponde a la Policía Nacional, de hecho, tenían dispuesto un plan”, agregó.

Sobre la reinserción de los venezolanos que se han quedado en la ciudad de Quito, el Municipio da las facilidades para un tránsito temporal de extranjeros, pero el Gobierno Nacional es el responsable de generar inclusión económica.

“Sí nos afecta un tema y nos golpea fuertemente el tema del comercio autónomo”, recalcó.

Comentó, asimismo, que, por ejemplo, cuando se decomisan los productos como medida última, la norma establece que la retención va acompañada de un acta, en la que se determina el nombre y la cédula a la que se le retiene la mercadería para que, después, lo retire.

“En algunos casos, al no tener identificación (algunos venezolanos) no podemos hacer las actas, porque la AMC no nos recibe sin identificación”, sumó.

