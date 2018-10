Gladys Terán pide a Fiscalía retirar su nombre de terna para Consejo de la Judicatura

Indicó que las acciones del CPCCS-T hacen que no sea el tiempo adecuado para su nominación Por medio de una carta, la ex jueza de la Corte Nacional de Justicia, Gladys Terán, que forma parte de la terna para el Consejo de la Judicatura, pidió al Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, que retire su nombre de este grupo de personas. Considera que los 8 días que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio entregó a la funciones del Estado para rever sus candidatos responde a motivos de índole político y personal.

En su carta explica que lamentablemente el CPCCS-T ha hecho caso a trolls y publicaciones en redes sócales que tachaban a Terán como “correísta”. “Con lo ocurrido me siento discriminada como mujer y como exjueza que ha trabajado por el país”. Recordó que ha formado parte de concursos públicos desde 2011.

“Pensé que esta vez iba a ser igual y no ser objeto de impugnación ciudadana, sin embargo al sentir, con la actuación del CPCCS-T, que todo está dado para los candidatos que a ellos les agrada y cumplan con sus aspiraciones políticas, solicito, retirar mi nombre de la terna. Este no es mi momento, como no lo fue antes”.

Terán aseveró que considera que no existe el respeto al debido proceso y a la libertad de participación como un derecho que “asiste a las mujeres del Ecuador”. Terán era la persona que encabezaba el grupo de personas propuestos por la Fiscalía junto con Luis Ávila y Zobeida Aragundi. (BGV)

Fuente: Twitter Ecuavisa/ Carta Gladys Terán/ Ecuadorinmediato