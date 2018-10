"Yo con delincuentes no me reúno", responde Gustavo Larrea sobre supuesto encuentro con hermanos Alvarado

Fernando Villavicencio afirmó que mantuvieron "una larga reunión" el 20 de septiembre pasado El activista Fernando Villavicencio denunció que, el pasado 20 de septiembre Fernando Alvarado, junto a su hermano Vinicio y el dirigente de Democracia Sí, Gustavo Larrea, se habrían reunido en un hotel en Quito. Vía Twitter, Larrea respondió: "Yo con delincuentes no me reúno".

En un mensaje del 21 de octubre pasado, un día después de que se conociera la fuga de Alvarado, Fernando Villavicencio, denunció:

“Como en los mejores tiempos del correato, el 20 de septiembre de 2018 a las 19H00 en una suite del hotel Marriot de Quito, mantuvieron una larga reunión los ñaños Alvarado con Gustavo Larrea. Si quieren más detalles estoy a las órdenes”, dijo en la cuenta en la red social de Twitter.

Un día antes se conoció que el ex Secretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, fugó del país, despojándose del grillete electrónico que se le había impuesto en una audiencia previa.

Alvarado, en un mensaje de texto dirigido al Ministerio de Justicia, dijo que había obtenido asilo en un país, pero, al momento, se desconoce de qué nación se trata.

Ante la acusación, Gustavo Larrea, de Democracia Sí, y, bastante cercano al Gobierno de Lenín Moreno, respondió:

"Fui y soy víctima de ataques sistemáticos en las redes sociales de los delincuentes hermanos Alvarado, desde hace 10 años. Calumnias permanentes, yo con delincuentes no me reúno", aclaró en la cuenta de Twitter de Democracia Sí.

Esta mañana, en entrevista con radio Democracia insistió en que ha sido víctima de una "ataque sistemática" desde hace 10 años atrás por parte de Rafael Correa.

"Este señor, a través de la cadenas de los días sábados, se dedicó a insultarme, denigrarme y calumniarme, y, a través de redes sociales, los señores Alvarado se dedicaron a hacer una campaña sucia en mi contra", indicó, al tiempo de recalcar que eso no ha parado en la actualidad.

"Permanentemente soy atacado por parte de ellos. Yo no me he reunido con ellos ni me reuniré, con el señor Vinicio Alvarado tengo profundas discrepancias de orden político y ético y lo mismo con el señor profundo de la justicia", enfatizó.

"No me reúno con delincuentes", ratificó Larrea y aclaró que una cosa es reunirse a hablar sobre política con dirigentes.

"Menos con gente como ellos, he sido víctima de una persecución de estos señores, son un instrumento de Rafael Correa".

Con información de Twitter, Radio Democracia y Ecuadorinmediato

(PAY)