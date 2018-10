Deportivo Cuenca tiene una deuda de cerca de USD$ 500 mil dólares al SRI

Club morlaco mantendría un déficit de USD$ 1 millón de dólares Por medio de un comunicado, en redes sociales, la dirigencia del Deportivo Cuenca comunicó a la hinchada, socio y seguidores del club que se mantiene un déficit cercano al millón de dólares y casi el 50% (USD$500 mil dólares), de este corresponde a compromisos adquiridos con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los dirigentes aclararon que cuando iniciaron su gestión el 2016 se tenía un déficit de casi dos millones de dólares y que este ha bajado. “Tenemos que informar que hemos pagado el 50% de esas deudas honrando compromisos adquiridos por el club a acreedores y extrabajadores, sean estos jugadores, entrenadores y personal administrativo”.

Asimismo anunciaron que sobre la deuda pendiente con el SRI se realizó una reunión con representantes de esta entidad para pactar un compromiso de pago. “Con el fin de honrar esa deuda ya que es nuestra obligación como contribuyentes, acogiéndonos a la remisión de mulas vigentes”.

También aclararon que el club no tiene deudas pendientes con exjugadores, ex entrenadores y “la proyección es de cerrar este año sin deuda al actual plante profesional y a los entrenadores de divisiones formativas”. La dirigencia explicó que mantiene un compromiso de pago con la Federación Deportiva del Azuay, el cual todavía no ha sido cumplido debido a que se encuentran en el proceso de cobro a auspiciantes. (BGV)

Fuente: Deportivo Cuenca/ Ecuadorinmediato