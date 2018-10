Marcela Aguiñaga responde a Juan Sebastián Roldán: "Si quiere adecentar la política, empiece por usted"

"Con tantos ciudadanos valiosos que tiene el país, encargarle una Secretaría de Estado tan importante, a una persona que no lee, ni se informa es un insulto a la inteligencia de todos los ecuatorianos", dijo La asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, respondió al Secretario Particular del Presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán, quien dijo que encargarle la Ley Anticorrupción a Aguiñaga era "como ponerle al gato por despensero". La legisladora, tras explicar su actuación en el caso del parque Samanes y la situación jurídia que ahora atraviesa el tema, señaló: "Es compresible que deba cuidar su puesto, pero no mienta, si quiere adecentar la política, empiece por usted".