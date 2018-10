ALARMA: Ministerio de Justicia "le dio las llaves" del grillete a Fernando Alvarado para que fugue, según Santiago Cuesta

Consejero de Gobierno aseguró que dicha cartera de Estado "se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo, empezando con Rosana Alvarado, que ya se fue" Para el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, desde el Ministerio de Justicia "le dieron las llaves" del grillete al exsecretario de Comunicación (SECOM), Fernando Alvarado, para que fugue del país. En este marco, aseguró que los "correístas que siguen enquistados en el Gobierno" traicionaron al ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, por lo que espera que el Presidente Lenín Moreno no acepte su renuncia.

“Es criminal lo que le hicieron al Estado, no a Paúl Granda. No es posible que un grillete no haya sido alterado, dañado y está entregado en perfectas condiciones. Lo que creo que ocurrió es que las llaves se la dieron desde el Ministerio de Justicia”, dijo.

“El Ministerio de Justicia se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo, empezando con Rosana Alvarado, que ya se fue. Fanáticas a muerte del Presidente Correa. Lo traicionaron a Paúl, ¿cuál fue su error? No haber botado a toda esa caterva de gente”, sentenció.

A su criterio, “lo que le ha pasado a Paúl Granda es, realmente, lo peor que le podría ocurrir y vamos a tomar cartas en el asunto. Granda es traicionado por los mismos correístas que siguen enquistados en el Gobierno”.

(JPM)

Fuente: Radio Democracia

Ecuadorinmediato.com