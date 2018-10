ANUNCIO: Fernando Alvarado explica su exilio, acusa al régimen de persecución política y judicial en su contra (VIDEO)

"No les voy a regalar mi libertad" dice en un video desde la clandestinidad El exministro de Comunicación, Fernando Alvarado, en un video denunció que el caso por el cual se le puso un grillete electrónico y se expidió la prohibición del país lo obligo a su exilio a un país que entiende su situación. "En este caso yo llegué a sentirme en absoluta indefensión por todo lo que ocurrió en términos judiciales".

Comentó que en su caso se sintió que estaba en absoluta indefensión cuando “por muchas ocasiones le pedí a la fiscal encargada del tema que tome mis versiones para las que se me había llamado, y sin embargo, ella no lo hizo”. El exfuncionario explicó cómo sucedieron los hechos que lo llevaron a utilizar el grillete electrónico

Alvarado recordó que solicitó varias veces a la Fiscal que tome su versión en Guayaquil, vía telemática desde África pero que nunca fueron aceptadas. “Yo viaje hasta la capital de Nigeria para dar mis versiones en varios casos y lo hice en algunos, pero la Fiscal Jessica Córdova se negó”.

“Pensé que podría ser un capricho. Dije bueno no tengo nada que temer es un caso de apenas USD$ 6 mil dólares y facturas de USD$ 1500 dólares”. Alvarado afirmó que en este caso no tiene nada que ver, “simplemente yo pedí que se contrate una consultoría para los enlaces ciudadanos. También pedí que se contrate una persona para que recabe información de Loja, Zamora y algo de El Oro”.

Aclaró que no pidió a ninguna empresa o a alguien en específico. “No pedí que se contrate a alguien especifico o a la compañía Satre”.

Después de esta explicación comentó que existen varias similitudes entre su caso y el accionar actual del a Fiscalía.

“Resulta que el fiscal actual Pérez Reina también debería portar un grillete, con la lógica de la Fiscalía y la Contraloría. Porque la Fiscalía contrató a la empresa Satre por un monto similar al cual a mí se me está procesando. Pero no para una consultaría sino para un evento. Lo que ocurre es que la Fiscalía le paga a esta empresa con un convenio de pago, cosa que a mí me observa la Contraloría. ¿Por qué no le observan a él? ¿Por qué no le ponen un grillete a él?”

Alvarado ratificó que hay una animadversión y persecución política. “Hay Colusión que viene desde el poder Ejecutivo que ordena a Contraloría para que esta arme un Indicio de Responsabilidad Penal (IRP), pero no dice que delito, y luego a este juego entra también la Fiscalía”.

En su caso explicó que finalmente la jueza se prestó para aceptar una audiencia de flagrancia, “la acepta, esto a la media noche, porque la fiscal Córdova quería tener más información, después de haberme dicho que no tenía más preguntas”. Explicó que después de 7 horas 45 minutos no le preguntaron “ni la hora”. (BGV)

Fuente: Cuenta de Youtube Fernando Alvarado/ Ecuadorinmediato

Mire el video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=JMaZJdijQaU