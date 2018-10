Fernando Alvarado: "No estoy prófugo de la justicia, me seguiré defendiendo pero en Libertad" (VIDEO)

Exfuncionario huyó del país el pasado sábado, 19 de octubre Por medio de un video colgado en Youtube, Fernando Alvarado, exministro de Comunicación, quien huyó del país al sacarse el grillete electrónico que tenía en su tobillo afirmó que no es prófugo de la justicia. "A mí me prohibieron salir del país y he roto esa medida cautelar, pero a mí me asiste el derecho internacional".

“Es increíble lo que está pasando en el país. Estoy en asilo en una nación que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente”. Comentó que en su caso se sintió que estaba en absoluta indefensión cuando “por muchas ocasiones le pedí a la fiscal encargada del tema que tome mis versiones para las que se me había llamado, y sin embargo, ella no lo hizo”.

Alvarado comentó que al finalizar de este caso salió con un grillete electrónico en su tobillo. “Esto fue un disparate mediático ya que fueron casos por seis mil dólares y lo que decían era que fue por millones”.

“Ahora no han podido demostrar absolutamente nada. Por estos casos me pusieron un grillete y me dejaron sin trabajo”. Explicó que la Fiscal Córdova conocía que él trabajaba en áfrica, “me quitaron el trabajo y podré tener personas en contra de lo que hayamos hecho pero aquí se está hablando de la justicia.”.

“No han podido encontrar un solo centavo que yo haya recibido o mal utilizado o malversado por este caso, pero han sido tan burdos que terminan condenando a una persona al exilio”. Alvarado indicó que nunca tuvo alguna posibilidad de defenderse en libertad. “No tenía opción”.

“No es que estoy prófugo de la justicia. A mí me prohibieron salir del país y he roto esa medida cautelar, pero a mí me asiste el derecho internacional. Cuando la justicia en un país está contaminada y coludida para perseguir a una persona y a su familia sin ninguna prueba, no tiene otra opción”.

Alvarado aseguró que se seguirá defendiendo pero en libertad. “Yo no le voy a regalar mi libertad a nadie y tampoco a un sistema de justicia corrupto”. Comentó que Jorge Glas es un guerrero que confió en la justicia del país.

“Yo voy a pelear desde afuera y esta gente tendrá que pagar por sus acciones, pero con justicia y no con el odio en la mano. Suficiente tienen con el rechazo popular”. Alvarado finalizó afirmando que el Gobierno está “mintiendo al pueblo, tomando la justicia con sus mando. Si quieren criticarme por mi accionar como exfuncionario bienvenido sea”. (BGV)

Fuente: Cuenta de Youtube Fernando Alvarado/ Ecuadorinmediato

Mire el video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=JMaZJdijQaU