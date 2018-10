"Cadena de violaciones al debido proceso" en caso de Sofía Espín, denuncia Revolución Ciudadana

Acusan que legisladora es víctima de "venganza, vendetta y odio político" El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, en rueda de prensa, presentó 9 puntos que conformarían una "cadena de violaciones al debido proceso" en el caso que investiga a la asambleísta de ese grupo Sofía Espín. "Esto se da en función de la venganza, vendetta, del odio político que se ha desencadenado", indicó Juan Cristóbal Lloret.

La bancada de la Revolución Ciudadana brinda su respaldo total, irrestricto a Sofía Espín "ante una serie de irregularidades que se han cometido durante el proceso", comentó Lloret.

El legislador enlistó 9 puntos de presuntas irregularidades, precisando que la Ley de Función Legislativas rige a los asambleístas.

"Somos los primeros llamados a poder cumplir lo que establece las leyes y el marco normativo en Ecuador", comentó.

Según dijo, lamentablemente, "eso no ha pasado en el caso de Sofía Espín", al tiempo de recalcar que habría una "cadena de violaciones al debido proceso".

"El 3 de octubre debería ser declarado el día de la eficiencia en la Asamblea Nacional, ese día se presenta una denuncia por parte del asambleísta (Esteban) Bernal, se da un informe del coordinador jurídico ese mismo día, ese mismo día se conoce, en el Consejo de Administración Legislativa (el tema) y ese mismo día se califica esa denuncia", criticó e indicó que el CAL tenía 5 días para calificar o negar la solicitud.

El legislador se preguntó si el CAL revisó detenidamente el artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa, si es que la denuncia venía acompañada de un reconocimiento de firmas o era una denuncia juramentada.

"El CAL no verificó el fondo y no se estableció si es que se cometió o no se cometió una falta", agregó en rueda de prensa.

Sofía Espín pidió ser recibida en el CAL, dijo Lloret, previo a un pedido de reconsideración, pero "estuvo afuera del Consejo de Administración Legislativa durante tres horas, el CAL reconsideró ese pedido y dio paso al procedimiento, no se le tomó en cuenta la versión de Sofía Espín".

En cuanto a la conformación de la comisión que investigó el caso, el asambleísta comentó que "uno de los miembros, el asambleísta (Fernando) Callejas adelantó criterio en un medio de comunicación, las declaraciones fueron públicas".

"Esta es una comisión sustanciadora, por lo tanto, se tiene que garantizar la independencia de todos los elementos que se lleven al Pleno de la Asamblea Nacional", indicó.

Sobre el pedido de recusación, solicitado por Espín en contra de Callejas, Lloret agregó que no se dio paso al pedido por parte de la comisión.

"Esa es una grave violación, hay un pedido por parte de la imputada para que uno de los miembros sea recusado, eso no sucedió. Hay una actuación al margen de lo que establece el marco jurídico", sostuvo.

En cuanto al informe, dijo que, con una hora de anticipación, la comisión conoció cuál era la conclusión y recomendación del documento.

"La Ley de la Función Legislativa establece que se tiene que remitir la información, por lo menos, con 24 horas de anticipación ,fue una hora apenas para que la comisión pueda tomar una decisión", enfatizó. El informe no dice cuál fue la función que incumplió, recalcó.

El 19 de octubre Espín presentó una medida cautelar "para que se garantice el debido proceso ante la seria de falencias", dijo Lloret, pero no fue despachada con diligencia por parte de una jueza.

"Se está vulnerando un derecho de un asambleísta, que presentó una medida cautelar, que no fue despachada oportunamente", indicó.

Asimismo, expresó que se pretende llevar el caso al Pleno de la Asamblea Nacional con "esta serie de violación al debido proceso, a la ley".

Ecuadorinmediato

(PAY)