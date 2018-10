Ximena Peña emplaza a Ana Galarza a que pruebe acusaciones de "cabildeo" para favorecer a Norma Vallejo

"Es una declaración temeraria, totalmente falsa", reclamó asambleísta de Alianza PAIS En respuesta a lo denunciado por la asambleísta de CREO, Ana Galarza, acerca de un "cabildeo" para evitar un proceso en contra de la legisladora de Alianza PAIS (AP), Norma Vallejo, por el caso "diezmos"; la jefe del bloque oficialista, Ximena Peña, emplazó a su colega a que prueba sus afirmaciones debido a que éstas son temerarias y muy graves.

“Rechazo, categóricamente, las declaraciones de la señora Galarza. Es una declaración temeraria, totalmente falsa, y la emplazo públicamente para que pueda probar sus afirmaciones. En efecto, yo no he llamado a todos los legisladores, jamás la he llamado ni a ella ni a Fabricio Villamar, y peor a amenazarlo. Creo que eso es totalmente antiético”, comentó.

A su criterio, Galarza quiere tener un espacio mediático, pero la llamó a actuar con responsabilidad. “La acusación que hace es sumamente grave. Es más, si yo quisiera pudiera demandarla porque está imputándome un delito, que es el de intimidación. Yo pudiera demandarla por un delito de calumnia porque ella no va a poder probar esa afirmación”.

Sin embargo, comentó, lo que buscan es que el trabajo de la Asamblea Nacional sea el de legislar y fiscalizar. “Más allá del derecho que tengo de actuar penal o administrativamente, más bien el llamado es que nos dediquemos a trabajar con responsabilidad. En este momento, el Parlamento tiene temas muy sensibles, que demandan que los legisladores actuemos con total responsabilidad en nuestras declaraciones”.

“Estamos diciendo que se realicen las investigaciones en el marco de lo que establece la ley. Creo que en varias ocasiones hemos mencionado que ya parecemos la Función ‘Resolutiva’ y no Legislativa porque, lastimosamente, se presentan una serie de resoluciones que son innecesarias, que pueden seguir otro tipo de procedimientos como, por ejemplo, presentar demandas juramentadas al CAL”, detalló. (JPM)

