"Se me muere mi hijo", alerta mamá de Jorge Glas a Alta Comisionada de DDHH de ONU Michelle Bachelet

Norma Espinel pide a Michael Bachelet que venga a Ecuador A través de un mensaje a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michael Bachelet, la mamá del ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, le invita a que viaje a Ecuador y corrobore la situación que vive la ex autoridad, quien fue trasladada, el domingo pasado, de la cárcel 4 a Latacunga.

El ex Vicepresidente Jorge Glas fue llevado de la cárcel 4, en la ciudad de Quito, hasta el centro de privación en Latacunga. El motivo, según el Gobierno, fue un informe de seguridad que estableció el traslado.

De su lado, la defensa del ex Segundo Mandatario aduce que Glas tiene problemas médicos y que no se estaría respetando sus derechos humanos. Así también asegura que, al estar pendiente un recurso en la justicia ecuatoriana, no era susceptible de traslado.

En una carta, el ex Vicepresidente habló de “carnicería política” y recalcó que “por el odio sin límites me han trasladado de cárcel sin motivo, sólo por humillarme, sólo por venganza. Mi vida corre peligro”, alertó.

Glas, al momento, está en medio de una huelga de hambre.

De su lado, la Mamá del Vicepresidente de Ecuador, Norma Espinel envió un mensaje a la Alta Comisionada de los derechos humanos de la ONU Michael Bachelet.

“Venga al Ecuador, esta madre sufrida la recibe con los brazos abiertos, venga por favor, mi Hijo, se ha declarado en huelga de hambre, se me muere mi hijo en ese lugar donde le han trasladado. Su Salud está en peligro. Dios me la bendiga”, señaló Espinel.

