ECUADOR TV (Quito) Nos enfrentamos a una banda de delincuentes, dice Michelena

"Gobierno tiene que ver la forma, junto a todos los poderes del Estado, de que rindan cuentas no al gobierno sino al pueblo ecuatoriano", dijo "Estamos enfrentándonos con una banda de corrupción totalmente descarada, que no son perseguidos, sino que son delincuentes que huyen. Solo un delincuente se saca un grillete y no da la cara a la justicia (…) Gracias señor Alvarado por hacer el sábado eso, por haber desnudado que el señor Correa y toda su gente no son perseguidos políticos, son delincuentes que no afrontan a la justicia", señaló Andrés Michelena, secretario de Comunicación de Ecuador.