Bairon Vallle: Informe que recomienda destitución de Sofía Espín "no tiene fundamento y viola Constitución" (AUDIO)

Hizo un llamado a ls asambleístas a que revisen el informe que, según explicó, carece de argumento legal y puede traer consecuencias internacionales, de ser aprobado El asambleísta Bairon Valle, integrante de la Comisión que investigó a la legisladora Sofía Espín por su visita a Diana Flacón, testigo protegida y acusada en el caso Balda, afirmó que el informe que recomienda la destitución de la asambleísta "no tiene fundamento, viola la Constitución y castiga algo que no está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como una causal de destitución". Anunció que "con las versiones que se han dado nadie puede demostrar nada", así como cuestionó que el documento atiende solo a lo dicho por la exagente Flacón y se le da "el 100% de lo que ella dice como verídico y se descarta lo dicho por Espín".

Explicó que durante las comparecencias, se escucharan los relatos de los involucrados, pero que estos relatos, dijo, “de ninguna manera pueden ser demostrados”.

En el caso del Ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, expresó que mostró un video en el que se observa la entrada de Espín al Centro de Rehabilitación. “Tema que no está prohibido en la Constitución de la República, ni tampoco en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, precisó.

Informó que según la exagente Falcón hubo ofrecimientos por parte de la asambleísta para que cambie su versión en el caso, que fue desmentido por Espín durante su comparecencia, al argumentar que analizó la condición de la procesada porque en varias ocasiones Falcón habría dicho que está ilegalmente detenida.

“Con las versiones que se han dado nadie puede demostrar nada”, afirmó al precisar que con lo acusación que hizo Esteban Bernal, está formulado en el 163 numeral 1, “no se adecua con lo que está pidiendo”.

Explicó que este artículo reza que es una causal de destitución si hay el ejercicio de otra función que se contraponga al ejercicio de un asambleísta. “Sofía Espín no tiene otro contrato con ninguna institución pública o privada, no es abogada de profesión y no se puede catalogar una visita que es un acto esporádico”, acotó.

Por ello, considera que no hay causal para pedir una destitución, por ello, votó en contra del informe al “carecer de argumentos legales, jurídicos y éticos”. Cuestionó que solo se escucha a la exagente Flacón y se le da “el 100% de lo que ella redacta como verídico y se descarta lo dicho por Espín”.

Lamentó que la asamblea se preste para analizar un informe que “carece de argumento jurídico y sin un análisis del hecho”.

De igual forma, indicó que la motivación del informe, de que no habría sido una visita humanitaria, sino que tenía intención intervenir en otras funciones del Estado, “es una suposición por que no ha sido demostrado”.

Indicó que el informe de minoría que presentó es un recuento de lo que ocurrió las comparecencias dejando en claro que no hubo demostración de lo dicho.

Lo que se propone, dijo, es que la asambleísta pudo haber abusado su condición de asambleísta de haber acudido al centro penitenciario y eso conlleva otras sanciones, como suspensión de 30 días, pero no la destitución.

Advirtió que de sancionarla con la destitución, es un acto violatorio y la asambleísta tendrá las herramientas necesarias para defenderse, lo que traería, dijo, consecuencias a nivel internacional.

Sobre lo dicho por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, de que “nuevamente la asambleísta Espín intentó interferir en las decisiones de la Comisión con una solicitud de medidas cautelares”, Valle criticó estas expresiones y recalcó que es un derecho que tiene Espín, así como todos los ciudadanos.

Por último, el compañero de bancada de Sofía Espín manifestó que es responsabilidad de cada asambleísta cuando se ponga en consideración del Pleno la recomendación de destitución. Hizo un llamado a los asambleístas para que revisen bien el informe, al que lo calificó de “descabellado”.

Enfatizó que el informe “no tiene fundamento, viola la Constitución y castiga algo que no está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como una causal de destitución”.

