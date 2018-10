Asamblea Nacional convocará a autoridades responsables de fuga de Fernando Alvarado

Varios legisladores, desde sus cuentas de Twitter, rechazan este hecho y piden justicia Tras la fuga del exministro de Comunicación, Fernando Alvarado, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció que se convocará a las autoridades responsables del caso para que expliquen, ante el Pleno Legislativo, las acciones u omisiones de la fuga del exministro, que es investigado por presunto peculado.

La Ministra del Interior, María Paula Romo, anunció la noche de este sábado 20 de octubre, que se está verificando información de que Alvarado se habría retirado el dispositivo electrónico que usaba como medida cautelar dentro de la investigación por presunto peculado.

Ante esto, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, informó que se convocará a las autoridades responsables del caso para que expliquen, ante el Pleno Legislativo, las acciones u omisiones de la fuga de Alvarado.

El exministro habría enviado un mensaje a las autoridades del Ministerio de Justicia para notificar su decisión de despojarse del dispositivo electrónico que monitoreaba su ubicación: “Estimados señores, antes que anda quisiera agradecer el trato cordial que me han dado en las últimas semanas. Por otra parte les quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado”.

El titular encargado del Ministerio de Justicia, Paúl Granda, señaló que para prevenir este tipo de acciones, tanto la jueza como la Fiscalía debieron imponer medidas más rigurosas que garanticen su estadía en el país.

Esto, debido que días atrás, el ex subsecretario de Comunicación, Pablo Yánez, anunció que revelaría información confidencial de presuntas irregularidades cuando Alvarado manejaba la SECOM.

El Pleno de la @AsambleaEcuador convocará a las autoridades responsables del caso Alvarado, para que expliquen las acciones u omisiones de su presunta fuga. — Elizabeth Cabezas G. (@ElizCabezas) 21 de octubre de 2018

Fuente: Twitter – Elizabeth Cabezas, EcuadorInmediato