ATENCIÓN: Ministra del Interior confirma difusión de alerta azul para Fernando Alvarado

Con esto, Exsecretario de Comunicación será buscado en 192 países La Ministra del Interior, María Paula Romo, notificó que al momento se ha confirmado la notificación azul por parte de la Interpol para buscar y capturar al Exsecretario de Comunicación en 122 países. Además, informó se incluirá a Fernando Alvarado en la lista de los más buscados en Ecuador para dar con su paradero y encontrar a las personas que lo habrían ayudado.

Romo explicó que ya ha solicitado a la Policía Nacional un monitoreo que explique en dónde se desarrollaron los últimos movimientos de Fernando Alvarado y afirmó que al momento se ha identificado a una persona que habría asistido en su fuga: “Habría complicidad de una persona, que tendrá que responder a las autoridades, al momento ya estamos investigando esto, también tenemos una lista de los posibles lugares en donde se pudo haber manipulado el dispositivo y realizaremos las investigaciones pertinentes”.

Debido a esto, la Ministra señaló que de momento ya se ha solicitado incluir al Exministro en la lista de los más buscados del país y confirmó que la Interpol ya difundió una alerta azul para buscarlo en 192 países: “Para la policía Nacional la búsqueda de Fernando Alvarado es una prioridad y será incluido en la lista de los más buscados, de momento ya confirmamos que existe la difusión azul de Interpol y con esto, existe la alerta para buscarlo en 122 países”.

Por otra parte, la funcionaria manifestó que al momento no tienen certeza de que Alvarado haya abandonado el país, únicamente indicios: “No tenemos certezas que ha salido del país, no podemos confirmar la ruta que tomó, tenemos indicios y sospechas y le vamos a dar seguimiento, pero no podemos afirmar nada”.

(PF)

Fuente: Rueda de Prensa ECU 911