RESPUESTA: Sofía Espín rechaza resolución "amañada y sin motivación legal" de Comisión Multipartidista

Considera que el informe es "otra violación a mis derechos constitucionales dentro de una cadena de violaciones en mi contra" Luego de que la Comisión Multipartidista aprobó recomendar al Pleno Legislativo la destitución de la asambleísta Sofía Espín por incompatibilidad de funciones, tras su visita a Diana Flacón, la legisladora rechazó esta resolución, que la calificó de "ilegal, írrita, amañada y sin motivación legal". Además, enfatizó que no se respetó el debido proceso ni su derecho efectivo a la defensa. Por ello, informó que acudirá a instancias internacionales para defender su cargo.

Con dos votos a favor, de Fernando Callejas y Jimmy Candell, y uno en contra, de Bairon Valle, se aprobó el informe que investigó a Espín y se recomienda al Pleno Legislativo su destitución por incompatibilidad de funciones e interferir en la independencia de poderes del Estado. El informe se pondrá a consideración del Pleno de la Asamblea y se realizará la votación del caso.

Tras ello, la legisladora rechazó esta resolución, que la calificó de “ilegal, írrita, amañada y sin motivación legal”. Mencionó que “si las premisas del informe son falsas ¿cómo puede tener lógica la resolución de la Comisión? Si la acción observada no se ajusta a la norma citada (163.1 LOFL), ¿qué razonabilidad tiene esa írrita resolución?”.

Considera que el informe es otra violación a sus derechos constitucionales dentro de una cadena de violaciones en su contra. Enfatizó que no se respetó el debido proceso ni su derecho efectivo a la defensa. “Resolución es una patraña política, una vergüenza jurídica y es nula según la Constitución. (Art. 76, num 7)”, precisó.

Recordó que toda resolución que carece de motivación es nula y manifestó que los miembros de la Comisión que han resuelto afirmativamente “esta patraña, más temprano que tarde, serán sancionados, de acuerdo a la Constitución”.

Además, sostuvo que acudirá a instancias internacionales para defenderá su cargo de elección popular. “Ellos no me lo han regalado; están violentando el derecho de cientos de miles de conciudadanos que me eligieron y cuya voluntad popular, hoy mañosamente se pretende avasallar”, afirmo.

Además, este 19 de octubre, la asambleísta solicitó medidas cautelaras en contra de la Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y los comisionados que la investigaron.

Durante la sesión, Valle destacó que se pretende destituir a su compañera de bancada, sin que existan las causas suficientes para hacerlo. Por ello, advirtió que la decisión de la Comisión tendrá consecuencias internacionales.

(PP)

Fuente: Twitter – Sofía Espín, EcuadorInmediato