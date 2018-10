Socios de SAYCE esperan respuesta de SENADI para aclarar uso de voto ponderado en decisiones de Sociedad (AUDIO)

Audio OCTUBRE 19 JUAN CARLOS TERAN_JUAN CARLOS GUZMAN_ CRISTOBAL VACA



"Hemos sufrido atropellos y estamos indignados por todo lo que está pasando", aseguran Los compositores ecuatorianos Juan Carlos Terán, Juan Carlos Guzmán y Cristóbal Vaca, miembros de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), manifestaron a Ecuadorinmediato.com que en los próximos días el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) presentará su informe legal sobre el voto ponderado, el cual implementaron en 2017 las autoridades de la Sociedad para tomar decisiones internas. Esta norma ha generado inconformidad entre varios socios, quienes piden la salida de los directivos.

"Aclaro que somos una sociedad, no una empresa. La Comisión Especial de Resolución de Conflictos se nombró en la última asamblea general de socios, que es la máxima autoridad que existe en SAYCE. El trabajo de esa comisión no fue para un tema específico, como para solucionar el voto ponderado, y el trabajo no ha concluido. En la asamblea del 2017 jamás se aprobó el acta, no lo aceptamos", indicó Cristóbal Vaca, y también mostró su malestar por el valor de regalías que entra la Sociedad.

"Tengo más de mil obras en todo el mundo y antes cobraba directamente a las editoras en México, Colombia, Perú y Argentina, y tenía la plata. Ahora me entregan 194 dólares al año. En la administración de Troi Alvarado me descontaron de tal manera que no cobré nunca", dijo.

"Hoy se pelean por ser presidentes porque ganan 10 salarios mínimos vitales, 3.500 dólares sin estar las ocho horas diarias de trabajo. Antes el director general ganaba USD $1.250, siempre me opuse a los valores altos que le pagaban; ahora David Checa gana USD $7.500, por eso es la pelea y están enojados", agregó.

"El señor Checa dice que somos un grupo pequeño los que reclamamos, si éramos pocos, por qué no continuaron la última asamblea. Todos presentamos las firmas del reclamo al uso indebido de lo que ellos dicen que hemos aprobado. El voto ponderado significa que el que más ha cobrado tiene más poder de votación. De esa manera, con el voto de cien de sus amigos ya se nombra el directorio porque son 2.500 votos y somos 2.250 socios", explicó Vaca.

Juan Carlos Terán lamenta la situación por la que atraviesan algunos socios, que no se sienten representados por las autoridades de la Sociedad.

"Son indignantes las declaraciones que escuchamos por parte de David Checa porque falsea la verdad y lo que queremos es que ya se solucione esto. Me da mucha pena lo que está pasando y lo que dijo en la entrevista David, porque somos amigos, él también canta y muy bonito, no sé si es compositor junto a su hermano Alfredo; al igual que Juan Fernando Velasco, es un colega querido, un hermano de trabajo artistco y apena que estemos en este conflicto", señaló Terán.

"Creo que la gente cuando es perceptiva, sensible, se da cuenta cuando no están bien las cosas; pero eso no está sucediendo, y hay un esfuerzo muy grande por parte de nosotros para que todo se aclare", acotó.

Juan Carlos Guzmán considera que el apoyo que da la Sociedad está enfocada hacia pocos compositores. "Los autores que producimos la música comercial, conocida como "la chicha" hemos sido muy abandonados, a tal punto que con alrededor de cien eventos no han cobrado, no me han representado y en los repartos de diciembre me dieron menos de USD $100 que para mí eso fue indignante", dijo.

"He tomado la pauta para denunciar esto porque varios socios se sienten identificados, que no nos llegan las regalías, mientras que a otros artistas les han dado grandes cantidades", indicó.

Juan Carlos Terán aclara que SAYCE es parte de la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), "desde el país salen el 70 % de las recaudaciones hacia los autores en el extranjero que se recaudan de eventos y reproducciones en Ecuador, ni siquiera se acerca a la sombra de esa cifra la recaudación que en enormes cantidades debería hacerse de nuestros autores ecuatorianos, que ejecutan su arte en el extranjero y que están asociados a la SAYCE, o que por acuerdos internacionales tiene que ser recuperado. Esa es una parte de las ciertas prioridades que la administración actual está dando al manejo".

Juan Carlos Guzmán niega que son pocos los socios que no están de acuerdo con las decisiones de los directivos, y afirma que alrededor del noventa por ciento de los miembros de la Sociedad no acepta el voto ponderado.

"Nos han dicho que estamos faltando a la verdad, dañando el corazón y pensamiento de los demás compañeros; y el señor David Checa nos demandó a los 15 indignados, los que comenzamos este proyecto de decir: ya no más atropellos, respeten nuestro derecho. Nos demandó solo por pedir explicaciones de lo que está pasando con nuestro repertorio. Es un colectivo con el 90 % de todos los asistentes que se manifestó en la asamblea con firmas diciendo que no queremos el voto ponderado", manifestó Juan Carlos Guzmán.

"Por respeto a todos, Juan Fernando Velasco debe convocar a la próxima asamblea, porque la anterior la suspendió. Los compañeros no están de acuerdo con el voto ponderado, para eso se creó la comisión; pero una vez que presentamos nuestro plan de trabajo, que nació de lo que hablamos con los socios, nos desconocieron, y el señor Juan Fernando dice que ya terminó el trabajo, y por eso el señor David Chica dice que no existe la comisión", acotó Guzmán.

"Yo presenté la denuncia penal en contra de Juan Fernando Velasco y David Checa por presuntas irregularidades en SAYCE. Las instancias legales son las que permitirán aclarar esto y que validen si estuvimos equivocados o si tenemos la verdad. Actualmente se realiza la indagación previa", sostuvo Guzmán, y recalcó que el abogado Iván Durazno y su cuadro jurídico es quien los representa.

"El voto ponderado es excluyente e ilegal, en la Sociedad no estamos invirtiendo una cantidad de dinero sino nuestro intelecto, estamos hablando de cualidades y no de cantidades. Si usted tiene una empresa y entra con una gran inversión económica, obviamente en la toma de decisiones tendrá más valor pero en la sociedad todos somos iguales y el voto ponderado ha ocasionado este malestar", destacó Guzmán.

Cristóbal Vaca por su parte recalcó que la Sociedad fue creada sin fines de lucro. "Checa quiere el voto ponderado para que le sigan eligiendo, en diciembre en el rol de pagos recibió USD $34.449 esa es la ilusión de seguir como directivo de la SAYCE".

Juan Carlos Terán niega querer ocupar un cargo directivo en la institución. "Yo nunca he tenido un cargo directivo, y David Checa dice que queremos volver a tener un cargo, alguna vez fui vocal y renuncié porque mis familiares no podían participar en varias cosas".

"Es una falta de respeto lo que dijo David, y acomoda sus palabras de una manera casi delincuencial. Son situaciones absolutamente faltas, me duele en el alma todo lo que está sucediendo, vivimos en un país en el que se desbaratan las verdades y luego son mentiras que se vuelven verdades, estamos hartos de las autoridades y dignidades falsas", señaló Terán.

Vaca aclaró que este viernes 19 de octubre del 2018 acudió al SENADI para obtener una respuesta. "Fuimos varias veces, y hoy me indicaron que se han demorado porque están interviniendo, que se han hecho 80 pedidos pero lo del voto ponderado casi está listo y que en estos días emitirán su resolución y su informe legal sobre los problemas de la Sociedad"

ECUADORINMEDIATO.COM

(FO)