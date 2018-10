Pedro Páez propone "movilización ciudadana" por supuestos cobros indebidos en entidades financieras (AUDIO)

Audio Octubre 18- Pedro Páez



Comentó que este caso incluye varias aristas en términos económicos, sociales y políticos Pedro Páez, exsuperintendente del Poder del Mercado, se refirió a las denuncias de supuestos cobros indebidos por parte de entidades financieras y afirmó que es necesario que la ciudadanía se movilice para exigir que se resuelvan. "Guagua que no llora no mama, la alternativa ante estos casos es la movilización ciudadana".

“Lo fundamental aquí es la punta del ovillo. En este caso hay muchos temas que tienen que ser analizados, llama de la cuestión política pero también esto involucra los derechos de la ciudadanía. Es evidente el retroceso en la construcción de derechos para la gente, aquí hay una responsabilidad de las instituciones pero también de los ciudadanos”.

Recordó que en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado se armaron más de 13 mil comités de usuarios para evitar “estos, abusos o engaños”. “Los abusos se van a dar en cada sector de la economía, el problema, es que uno mismo es que tiene que estar pendiente de estas cosas”.

“La trampa que está de por medio, en estos supuestos cobros, es que se están haciendo manipulaciones contando con el hecho de que el cliente no se va a dar cuenta o que en última instancia es una persona contra estas grandes empresas y, peor aún, si es que están amparadas por el poder político, como lastimosamente se ha visto en este caso”.

Comentó que es necesario que se investigue este tipo de prácticas, “hay muchas tecnologías que existen en el mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos un gran banco tuvo que admitir que habían estado creando cuentas y debitando sin el permiso de los clientes. Si ya se llega a estos niveles de audacia, ¿qué no más puede estar pasando?”.

“Ahora se están acosando a las personas con llamadas telefónicas de uno, del otro y eso forma parte de todo un estilo de hacer negocio que está pretendiendo tener una patente de corso aquí en el país”.

Explicó que desde el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, estas acciones recurrían en el artículo 24, “que habla de manera tajante sobre el caso de la publicidad engañosa, en que claramente, se establece que, tanto en los contratos escritos como verbales, no puede haber ambigüedad de ningún tipo”.

Recordó que existe un Código del Usuario Financiero que emitió la Superintendencia de Bancos en 2010. “Hay que tener mucho cuidado con aquellos funcionarios que están utilizando de pretexto de que falta normativa, eso no es cierto. Tajantemente se está diciendo, en este Código, que todos estos contratos tienen que incluir las solemnidades sustanciales. Es decir debe haber una serie de corroboraciones para decir que el cliente esta consiente y ha confirmado algún tipo de servicio”

Páez afirmó que este caso es algo muy grande, “aparentemente parece pequeño, pero hay una serie de problemas. Por ejemplo, me estuvieron haciendo cobros, ¿dónde está la factura?, ¿si es que no me emitieron una factura que pasa con los impuestos? Entonces en este tema también tiene que participar el Servicio de Rentas Internas (SRI)”.

Recordó que en este caso también han aparecido temas de cuentas offshore, “resulta ser que es muy importante la presencia de las offshore y hay varios funcionarios públicos del más alto nivel que dicen que todo el mundo tiene cuentas en estas empresas. Entonces no sirve para nada lo que el pueblo ecuatoriano aprobó en el sentido en que ningún funcionario público puede tener este tipo de cuentas”.

Páez cuestionó la reacción de varios sectores del Estado ante este tema. “¿Cómo es que las autoridades del Estado, funciones de Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, no dicen nada al respecto?”.

Comentó que siguen apareciendo otros problemas i. “¿Cómo estas empresas obtuvieron nuestra información para contactarnos? Están violando el derecho a la privacidad. Hay una cantidad de temas que, en conjunto, podrían derivar en infracciones punibles de otro tipo”.

“Por ejemplo, si es que el banco ha entregado de manera indebida nuestros datos personales a esta aseguradoras o agencias estaríamos incursos en el art, 11 de la Ley de Control del Poder del Mercado que habla de acuerdos, contubernios, colusión, para repartirse el mercado o para crear un mercado protegido por parte de algunas firmas”.

“Esto es importante verlo por parte de la propia ciudadanía y que conozca sus derechos. Aquí no solamente se tiene que devolver el dinero a las personas afectadas y a los que han reclamado sino a todos. Es indispensable que haya una acción colectiva. Cuidado con caer en la trampa de que cada cual tenga que contratar un abogado para seguir un juicio personal y pero aún si esto está ligado a grandes bancos y a personas ligadas al Estado”.

“Esta es una oportunidad para que el país se cure en sanó. En el Ecuador hay un proceso de deterioro”. Páez afirmó que lo fundamental es que se establezcan mecanismos adecuados para que se puedan resolver estas denuncias.

“Insisto que aquí hay varias aristas. No solamente tiene que devolverse el dinero por parte de las entidades financieras, se tiene que demostrar que se haya cumplido en temas económicos, y sociales”. Páez afirmó que es necesario que se dé una movilización de la ciudadanía para que se resuelvan estas denuncias.

“El Gobierno debería hacer un esfuerzo mayor para educar a la ciudadanía”. Finalizó explicando que es necesario demostrar que los contratos que se hayan firmado entre los clientes y estas entidades financieras cumplan con todos los requerimientos legales. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato