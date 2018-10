Cobros Indebidos: Paulina Murillo aclara que con solo una llamada no se puede autorizar servicios privados (AUDIO)

Audio Octubre 18 - Paulina Murillo



"Cuando hablamos de servicio privados como telefonía, como medicina prepagada o estos servicios de asistencia que era el caso de GEA, tiene que tener un contrato", expresó Paulina Murillo, adjunta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que con solo una llamada no se puede autorizar algunos servicios privados. Esto, tras las denuncias de cobros indebidos a las cuentas de usuarios a través de sus entidades financieras. Expuso que es necesario que exista un contrato de adhesión que respalde la contratación y que son las entidades financieras quienes tienen que verificar estos documentos y, en el caso de que no ocurra, es la Superintendencia de Bancos quien debe asumir el control de estos cobros.

En declaraciones para Ecuadorinmediato, Murill, explicó que la Defensoría del Pueblo, desde que empezaron a subir las quejas, estableció un mecanismo de información a la población sobre los mecanismos para reclamar estos cobros indebidos. “En su momento eran las instituciones financieras donde se perpetraron los cobros, que tienen que tener un sistema de atención al reclamo o los defensores del cliente, representes de la Superintendencia de Bancos, que por ley deben estar instaurados en las instituciones financieras o en la Superintendencia tiene la competencia de receptar reclamos”, afirmó.

Independiente de la naturaleza del servicio contratado o no, dijo, que se concrete a través de débitos bancarios o de tarjetas de créditos, “es la Superintendencia de Bancos el organismo de control que tendrá que verificar que efectivamente las empresas hayan pedido los contratos o sustentos jurídicos que justifiquen”.

Mencionó que, como institución de protección y defensa de las personas consumidoras, están verificando los controles que realiza la Superintendencia de Bancos, así como han pedido información a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, quien tiene la obligación de realizar el control del control que hace la Superintendencia.

Cuestionó que se encontraron con una lista donde se registran 26 defensores del cliente, en 26 instituciones financieras que generalmente son las matrices y la Superintendencia tiene 4 oficinas matrices en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. “¿Qué pasa en poblaciones donde no hay oficinas de la Superintendencia, ni defensores del cliente?”, criticó.

Por ello, indicó que la Defensoría del Pueblo recepta las quejas para remitir al organismo de control, quienes además, dijo, deberán garantizar que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

De igual forma, considera que, al parecer, existe un mal manejo de bases de datos. “Entre empresa proveedoras de servicios están circulándose bases de datos con información delicada de las personas”, acotó.

Murillo enfatizó que la autorización expresa y verbal de los servicios, como seguros, tiene que tener un contrato de adhesión que respalde. “Cuando hablamos de servicio privados como telefonía, como medicina prepagada o estos servicios de asistencia que era el caso de GEA, tiene que tener un contrato”, expresó Murillo al precisar que solo con una llamada no se puede autorizar este tipo de servicios.

Es necesario, dijo, que exista un contrato de adhesión que respalde la contratación.

Destacó que la institución financiera, en un principio, debió ser quien verifique que exista un contrato que respalde el negocio y no solo de manera verbal. Si esto no pasa y se dan los cobros, mencionó, es la Superintendencia de Bancos quien controle y exigir que se exhiba el documento de respaldo para que opere el cobro. “Si no se exhibe el documento de respaldo, inmediatamente deberá devolverse a la persona ese dinero por el servicio no autorizado”, precisó.

Por ello, hizo un llamado a la Superintendencia de Bancos que, en los casos que se comprueben que las instituciones financieras no verificaron la existencia de un respaldo y se realizaron cobros, se tomen las medidas de sanciones correctivas del caso.

(PP)

Fuente: EcuadorInmediato