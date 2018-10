Mariano Zambrano niega candidatura para elecciones del 2019

Señaló que UP pondrá candidata a viceprefectura y no descartó que sea Clara Zambrano Al consultarle su posible participación a la alcaldía de Manta o Chone, el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, dijo que no será candidato en las elecciones seccionales de marzo del 2019. Señaló que "al momento no; en lo político, de todos modos, son conversaciones que se pueden dar, pero estoy dedicado al momento a tener una buena formación, especialmente de candidatos a alcaldes y alcaldesas y otras dignidades".