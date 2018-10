Audio de supuestos chantajes y amenazas de concejal Manuel Samaniego "fue manipulado", confirma Carlos Vera

Alumno actuó como delegado de estudiantes ante Consejo Universitario de U. de Guayaquil, pero pidió disculpas a edil por su pronunciamiento Carlos Vera, quien denunció, como delegado de los estudiantes ante el Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, al concejal Manuel Samaniego por, supuestamente, haberlo amenazado y chantajeado a cambio de una votación, ofreciéndole un puesto de trabajo; desistió de la investigación. Aseguró que el audio que se difundió fue manipulado y editado.

“Los hechos expuestos en la denuncia han sido tergiversados por una inadecuada asesoría jurídica que tuve; no es verdad que el concejal Manuel Israel Samaniego Zamora me haya presionado u ofrecido dinero, o un puesto de trabajo, para que respalde una votación en la sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, no es verdad que me haya intimidado o amenazado”, precisa el documento presentado ante la Fiscalía.

Afirmó que la posición pública del edil ha sido que se acaten las leyes, reglamentos y resoluciones del CES, que disponían la subrogación. “Con este antecedente y en esa línea de ideas, se realizó la conversación telefónica que ha sido presentada, de manera manipulada y editada, primero en la rueda de prensa y luego en las redes sociales”.

“Es importante precisar que en la conversación mantenida con el concejal Manuel Samaniego, él me supo manifestar, de manera clara, que para acceder a un puesto público es necesario pasar por un concurso de méritos y oposición, siendo esta parte importante de la conversación, editada y mutilada en el audio”, indicó. Es así que solicitó que la denuncia se archive por cuanto no existe delito que investigar.

El documento fue publicado por Samaniego en su cuenta en Twitter: “He recibido y aceptado las disculpas respectivas por parte del Sr. Carlos Vera, quien reconoce lo que manifesté en los diferentes medios de comunicación, que existió una manipulación del audio que se difundió maliciosamente en rueda de prensa. ¡La verdad triunfa por sí misma!”.

Posteriormente, subió una fotografía con Carlos Vera y su familia. “Una familia honorable hace lo correcto. Ayer la Familia Vera me buscó para disculparse por lo ocurrido y dejar en claro que existe gente que quiso dañar mi reputación. Errar es de humanos pero reconocer es de valientes”.

