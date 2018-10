ASOBANCA: Bancos del país revisarán caso por caso supuestos cobros indebidos a clientes

De detectarse casos en los que no existe autorización expresa de cuenta ahorrista, se procederá a restituir débitos a las personas y los cargarán a compañías de servicios que generaron cobro El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA), Julio José Prado, deslindó la responsabilidad de los bancos en los cobros no autorizados que se realizan a los clientes, asegurando que actúan como procesadores de pago o intermediarios entre los usuarios de la banca y las empresas de servicio. Sin embargo, reiteró que se revisará caso por caso las denuncias de quienes se sientan afectados.

Aclaró que el dinero no se queda en las entidades financieras aunque sí reciben una comisión por intermediación, avalada por la Superintendencia de Bancos. Prado indicó que, de detectarse casos en los cuales no existe una autorización expresa del cuenta ahorrista para que se realicen estos cobros, los bancos procederán a restituir los débitos a las personas y los cargarán a las compañías de servicios que lo generaron.

“El servicio no es prestado, en este caso, por los bancos, sino que es de un tercero. Entonces, para poder ver que el reclamo sea válido, y que se pueda proceder a devolver el dinero a las personas en la cuenta, debemos tener la información de que este fue un débito que no estuvo autorizado porque no hubo un sí expreso, una voluntad expresa de las personas”, indicó.

Explicó que el trámite tomará un poco de tiempo hasta poder analizar lo que dice la empresa, el cliente y demás involucrados. “Lo que están haciendo los bancos, hoy por hoy, de forma individual, es revisar todos estos procesos internos, ponerse de acuerdo con las compañías proveedoras de servicios, de tal forma que el cliente tenga una solución”.

“Lo que quieren los clientes es que cuando llamemos a averiguar, reclamar o protestar por cualquier cobro, que no entendemos qué es lo que hay atrás, que el banco le pueda dar una solución. Estamos trabajando en eso y hay total colaboración y apertura para laborar también con la Superintendencia en ese sentido”, dijo.

Manifestó además, la apertura que existe en la banca para someterse a una auditoría como lo ha anunciado la Superintendencia. “Es nuestro órgano regulador, controlador y no hace auditorías solo en este tema, sino sobre una gran cantidad. El sistema bancario es uno de los más auditados, controlados de la economía ecuatoriana, incluso, en el mundo”.

“Además, ya tuvimos reuniones la semana pasada con la Superintendencia de Bancos, con la Junta de Regulación Monetaria, porque está en el interés de todos el transparentar la información y poder, sobre todo, entregar una información veraz al cliente, para que siga confiando en el sistema bancario, que eso es lo que queremos”, mencionó.

Julio José Prado reiteró que cada banco será el responsable de detectar estos casos y hacer sus procesos porque ASOBANCA no maneja las cifras agregadas en estos temas. Mientras que, los bancos no tienen por qué reportar aquello a la Asociación, sino a la Superintendencia de Bancos. “En ese sentido, hemos conversado con los bancos, sabemos del proceso y estaremos atentos para poder realizar un seguimiento adecuado y, sobre todo, que el canal de comunicación exista, que es lo que estamos haciendo con la ciudadanía”.

(JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com