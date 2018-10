ECUADOR-PERÚ "20 AÑOS DE PAZ": A Baltasar Garzón, Vladimiro Montesinos le dijo que entregó $20 millones a Ecuador para firmar la paz (AUDIO)

Audio Mayo 03 - Baltasar Garzón



Especial de ECUADORINMEDIATO Una "joya" es lo que Ecuadorinmediato tiene en su archivo. Se trata de una entrevista exclusiva que nuestro director Francisco Herrera Aráuz realizó en 2011 al magistrado español, Baltasar Garzón, quien reveló, en ese entonces, que el ex asesor del Presidente peruano, Alberto Fumijori, le dijo que entregó USD$20 millones a Ecuador para la firma de la paz. En el especial que preparamos "ECUADOR-PERÚ "20 AÑOS DE PAZ", le presentamos la entrevista.

El magistrado español, Baltasar Garzón, se ratificó en lo publicado en su libro "Un Mundo Sin Miedo", en el que explicó que el ex asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, le habría indicado que entregó 20 millones de dólares al Gobierno ecuatoriano para la firma de la paz entre ambas naciones. Aunque dijo que no conoce si es que esta afirmación sea cierta, aseguró que la misma sí fue dicha por Montesinos.

Garzón explicó que no siguió el impacto que produjo la revelación que hizo en su obra y comentó sobre la acción penal que inició Montesinos en su contra.

“Sí sé que el propio Vladimiro Montesinos presentó una acción penal en contra mía en Perú y que yo lo que hice fue cuando así me lo reclamó el juez peruano, que me tomó declaración como testigo y dije lo que había sucedido, el contexto en que se había dado esa conversación y aporté las notas del diario escrito ese día, en el que yo recogí más o menos en forma literal lo que 5 minutos, 10 minutos antes él había contado”, dijo.



Comentó que desconoce si es que esta aseveración sea cierta pero asegura que la misma sí fue dicha por Montesinos, “lo único que transcribí en el libro es el comentario que hizo Vladimiro Montesinos”.



“¿Es verdad?, no lo sé, ¿fue una invención que hizo para la realidad ante mí?, no lo sé, no me pregunte si es verdad o no, lo único que sí es verdad que el comentario lo hizo”, aseveró.



Se refirió además que varios diputados quisieron hablar con él en aquella época, precisando que se rehusó a hacerlo porque no tenía más información de la que publicó en su obra.



“Me ratifico en lo que escribí y era lo que este señor comentó, por tanto, no tenía más fuentes de información que aportaran a ninguna otra persona, que me pregunte lo mismo que estoy diciendo, no tengo ningún elemento más, por tanto, no había nada que hablar nada”, acotó.



Dijo asimismo que no investigó más sobre este tema ya que no le competía hacerlo, recalcando que no emprende estas labores porque le guste o no sino porque le corresponda en derecho.



“La Audiencia Nacional investiga aquellos hechos que llegan a su conocimiento, son objeto de denuncia, se turnan en un reparto riguroso, por tanto, aquellos que entran dentro de esa competencia”, añadió.