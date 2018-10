CENTRO (Santo Domingo) "Indignados"

Imagen de un conejo fumando una pipa y de una sirena semidesnuda habría sido la motivación para que el mural pintado en la avenida Esmeraldas y calle Puyo fuera borrado Un grupo de padres de familia de la unidad educativa 24 de Mayo, donde se ubicaba la obra de arte, solicitaron al rector de la institución que se lo elimine, según informó el Ministerio de Educación.

Patricia Unuzungo, directora del distrito 2 del Ministerio, indicó que tras un pedido del presidente del comité central de padres el rector decidió darle paso a la solicitud.

“(El presidente del comité) decía que no les gusta porque ha estado un conejo con una pipa y con marihuana. La versión de ellos es que si estamos hablando de valores, no les parece lo del mural”, sostuvo Unuzungo.

Santo color. El mural fue pintado los últimos días de junio y fue parte del festival Santo Color, una iniciativa que agrupó a 23 artistas de Santo Domingo y del país para la realización de cinco pinturas de gran formato como un homenaje al cantón.

Danny Bravo, artista y coordinador de Santo Color, dijo que la actividad fue organizada con anticipación y contó con el apoyo del municipio.

Aseguró que la anterior rectora de la unidad educativa 24 de Mayo firmó un documento con el que se acordó facilitar el espacio para el proyecto de arte.

Según Unuzungo, en el escrito “no se especifica cuánto tiempo tiene que estar (el mural)”.

La funcionaria indicó que el dinero que se usó para pintar de blanco la obra de arte “vino del Ministerio de Educación”.

La cartera de Estado destinó recursos a las unidades educativas dentro de un proyecto de repotenciación. “Ese dinero es para prioridades. Cuando vi (el mural) ya lo habían pintado de blanco”, declaró.

El rector de la institución fue quien decidió invertir esos recursos en borrar el megamural.

Actualmente, aún queda una parte de la obra de arte expuesta, entre ellas la figura del conejo.

Según Bravo, no debió armarse polémica puesto que “lo que tiene en la mano el conejo no es una pipa, sino una taza de café. El argumento que ellos tienen es que la sirena estaba sin ropa en medio del mar”, manifestó.

“Estamos indignados. Me parece una decisión drástica borrar un mural por un tema de interpretación. Debió haberse comunicado a quienes hicieron el proyecto y a la dirección de Cultura del Municipio. A un centro de educación uno no puede preguntarle cuánto dura la cultura. El arte no tiene fecha de caducidad”, indicó.

Bravo aseguró que el municipio invirtió 6.000 dólares en pintura y materiales para el festival Santo Color.